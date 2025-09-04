बिना अंडे और ओवन का इस्तेमाल किए बनाया जा सकता है चॉकलेट केक, जानिए रेसिपी

केक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना अंडे और ओवन के भी केक बनाया जा सकता है? जी हां, आज हम आपको बिना अंडे और ओवन के चॉकलेट केक की रेसिपी बताने जा रहे हैं। यह केक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है तो आइए बिना किसी देरी के इसकी रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले तैयार करें केक का घोल केक का घोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कप मैदा, एक कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में धीरे-धीरे एक कप पानी डालते हुए इसे अच्छे से फेंटें ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और कोई गांठ न रहे। घोल तैयार होने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह थोड़ा जम सके।

स्टेप-2 केक को पकाने के लिए तैयार करें अब एक पैन को मध्यम आंच पर गैस पर रखकर उसमें एक कप पानी डालें और उसे ढक्कन से ढक दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो पैन के अंदर एक स्टील की प्लेट रख दें। इस प्लेट पर केक का घोल डालने से पहले थोड़ा सा तेल लगाएं ताकि केक प्लेट में चिपके नहीं। अब पैन को ढक्कन से ढककर 30-35 मिनट तक पकने दें। समय पूरा होने पर केक को चाकू से जांचें।

स्टेप-3 केक को ठंडा होने दें जब आप चाकू से जांचें और पता चले कि केक अच्छे से पक गया है तो गैस बंद कर दें और केक को प्लेट से निकालकर ठंडा होने दें। केक को ठंडा करने के लिए इसे कमरे के तापमान पर रख दें। इससे केक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और फिर इसे काटकर परोस सकते हैं। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि आपके केक को बेहतरीन स्वाद भी देगा।