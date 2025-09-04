आइसक्रीम स्टिक से बनाकर इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, आसान हैं बनाने की विधि

आइसक्रीम स्टिक को आमतौर पर फेंक दिया जाता है क्योंकि इससे बनी चीजों की सुंदरता कम होती है। हालांकि, अगर आप थोड़ी रचनात्मकता दिखाएं तो इससे कई बेहतरीन चीजें बनाई जा सकती हैं। इस लेख में हम आपको आइसक्रीम स्टिक से बनाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उन चीजों की विधि जानते हैं।

#1 फ्रेम बनाएं आइसक्रीम स्टिक से एक सुंदर फ्रेम बनाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने फोटो फ्रेम के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस आइसक्रीम स्टिक को एक साथ जोड़कर एक फ्रेम बनाना होगा, फिर इसे रंगकर अपने पसंदीदा रंग में रंग दें। इसके बाद इसमें अपनी पसंदीदा तस्वीर लगाएं। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि इसे बनाना भी आसान है।

#2 हैंगिंग पौधा रैक बनाएं आजकल घरों में लटकते पौधों का चलन बहुत बढ़ गया है। अगर आप भी अपने घर को हरा-भरा रखना चाहते हैं तो आइसक्रीम स्टिक से एक हैंगिंग पौधा रैक बना सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारी आइसक्रीम स्टिक चाहिए होंगी, जिन्हें आप एक साथ जोड़कर एक रैक बना सकते हैं, फिर इसमें छोटे-छोटे गमले लगाकर उन्हें किसी अच्छे स्थान पर टांग दें। इससे आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा और यह बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा।

#3 मोबाइल स्टैंड बनाएं आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है और उसे चार्ज करने के लिए अक्सर स्टैंड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आइसक्रीम स्टिक से मोबाइल स्टैंड बनाना आसान हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक चाहिए होंगी, जिन्हें आप एक साथ जोड़कर स्टैंड का आकार दे सकते हैं। इसे रंगकर अपने पसंदीदा रंग में रंग दें। इस तरह से आपका मोबाइल आराम से रखा जा सकेगा।

#4 बुकमार्क बनाएं अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बुकमार्क जरूर काम आते होंगे, लेकिन अगर वे खो जाएं तो परेशान होना पड़ता होगा। ऐसे में आइसक्रीम स्टिक से किताबों के निशान बनाना आसान हो सकता है। इसके लिए केवल एक छोटी सी टुकड़ी चाहिए होगी, जिसे आप निशान का आकार देकर उसमें कुछ डिजाइन्स बना सकते हैं। इसे रंगकर अपने पसंदीदा रंग में रंग दें। इस तरह से आपके पढ़ते समय कभी भी कोई किताब खोने की चिंता नहीं रहेगी।