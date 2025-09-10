ग्लास स्किन के लिए घर पर आसानी से बनाएं चावल के पानी के आइस क्यूब

चावल के पानी के आइस क्यूब का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह एक प्राकृतिक और सस्ता उपाय है, जो चेहरे को चमकदार और ताजगी भरा बनाता है। चावल के पानी में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। इस लेख में हम आपको चावल के पानी के आइस क्यूब बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इसका लाभ उठा सकते हैं।

#1 चावल का चयन करें सबसे पहले सही प्रकार के चावल का चयन करना जरूरी है। बासमती, सुगंधित या कोई भी सामान्य चावल इस काम के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर आप जैविक चावल का उपयोग करें तो यह और भी बेहतर होगा क्योंकि इसमें रासायनिक तत्व कम होते हैं और यह आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित रहता है। चावल को अच्छी तरह से धोकर उसकी सतह से गंदगी और धूल-मिट्टी को दूर कर लें ताकि आपके चेहरे पर कोई समस्या न हो।

#2 चावल का पानी निकालें चावल का पानी निकालने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबाल लें, फिर उसमें धोए हुए चावल डाल दें। इसे 5-10 मिनट तक पकाएं ताकि चावल का सारा पोषण पानी में घुल जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे किसी साफ कपड़े से छानकर एक साफ बोतल में भर लें। इस पानी को आप आइस क्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 आइस क्यूब ट्रे तैयार करें आइस क्यूब ट्रे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ आइस क्यूब ट्रे लें और उसमें ठंडा किया हुआ चावल का पानी भर दें। ध्यान रखें कि ट्रे को ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब आप इसे फ्रीजर में रखते हैं तो पानी फैल जाता है। इसके बाद ट्रे को फ्रीजर में रख दें ताकि सभी आइस क्यूब अच्छे से जम जाएं। आमतौर पर 2-3 घंटे में ये पूरी तरह से जम जाते हैं।