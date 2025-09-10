मूली की बुवाई से पहले न करें ये 5 गलतियां, पहुंचा सकती हैं नुकसान 

मूली एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप अपने बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। हालांकि, कई लोग मूली की बुवाई करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इन गलतियों को समझकर आप अपनी मूली की फसल को बेहतर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको मूली उगाने से जुड़ी ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए।

#1 गलत मौसम में बुवाई करना मूली की बुवाई करने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। गर्मियों या बरसात के मौसम में मूली की बुवाई करना गलत हो सकता है क्योंकि इन मौसम में मिट्टी में नमी अधिक होती है, जिससे पौधे सड़ सकते हैं। सही समय पर बुवाई करने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है जब मिट्टी सूखी रहती है और मूली अच्छी तरह से बढ़ सकती है। इससे आपको स्वस्थ और स्वादिष्ट मूली मिलेगी।

#2 पौधों के बीच अधिक दूरी रखना कई लोग मूली के बीज बोते समय पौधों के बीच अधिक दूरी रखते हैं, जिससे फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मूली के पौधों को एक-दूसरे के करीब होना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की छाया में बढ़ सकें और पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सकें। इसके लिए पौधों के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी रखें, जिससे मूली अच्छी तरह से बढ़ेंगी और स्वस्थ रहेंगी। इससे आपको बेहतर उपज मिलेगी और मूली की फसल भी मजबूत होगी।

#3 अधिक पानी देना अधिक पानी देना मूली के पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे कमजोर हो सकते हैं। मूली के पौधों को हमेशा तब पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। इससे उनकी वृद्धि सही तरीके से होगी और वे स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा अधिक पानी देने से मिट्टी में नमी भी बनी रहती है, जिससे मूली की फसल बेहतर होती है। इसलिए ध्यान रखें कि पानी हमेशा संतुलित मात्रा में दें।

#4 कीटनाशकों का अति उपयोग करना कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने से न केवल कीड़े-मकोड़े मरते हैं, बल्कि पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। कीटनाशक के ज्यादा उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है और पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कीटनाशकों का उपयोग सीमित मात्रा में ही करें और प्राकृतिक तरीकों का सहारा लें जैसे नीम का रस या बेकिंग सोडा का घोल। इससे आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं।