रात के खाने के लिए बनाएं ढाबा स्टाइल अमृतसरी पनीर भुर्जी, आसान है रेसिपी

अमृतसरी पनीर भुर्जी एक ऐसा व्यंजन है, जो आपके रात के खाने को ढाबा जैसा स्वादिष्ट बना सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। इसमें पनीर को मसालेदार और खट्टी-मीठी चटनी में पकाया जाता है, जो इसे खास बनाती है। आइए इस व्यंजन की रेसिपी जानते हैं, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

सामान जरूरी सामान अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामान चाहिए, जिनमें पनीर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और हरी धनिया शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपको तेल या घी और नींबू का रस भी चाहिए। इन सभी सामान को एकसाथ इकट्ठा कर लें ताकि पकाने में आसानी हो और सभी मसालों का सही अनुपात में उपयोग किया जा सके।

चटनी सबसे पहले प्याज और टमाटर की चटनी बनाएं अमृतसरी पनीर भुर्जी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल या घी गर्म करें, फिर उसमें जीरा डालें जब तक कि यह भुन न जाए। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट भी मिलाएं और अच्छे से मिलाकर पकाएं ताकि चटनी गाढ़ी हो जाए।

मसाले मसाले मिलाएं चटनी तैयार होने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इन मसालों को चटनी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद कुछ मिनट तक पकाएं ताकि मसाले अच्छी तरह से चटनी में घुल जाएं और उनका स्वाद बढ़ जाए। यहां पर ध्यान रखें कि मसाले ज्यादा न पकें ताकि उनका असली स्वाद बना रहे और व्यंजन में एक बेहतरीन तड़का लगे।

पनीर पनीर मिलाएं अब बारीक कटा हुआ पनीर चटनी में डालें और इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकने दें। इससे पनीर मसालों का स्वाद अच्छे से सोख लेगा और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अगर आपको ज्यादा मसालेदार पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा कम पनीर डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।