दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए बनाएं पेपर स्ट्रिंग्स, आसान है तरीका

त्योहारों का समय आ गया है और दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग अलग-अलग चीजें बाजार से खरीदते हैं, लेकिन आप चाहें तो खुद से कुछ चीजें बनाकर उनसे अपना घर सजा सकते हैं। इस बार दिवाली पर पेपर स्ट्रिंग्स बनाकर अपने घर को खास लुक दे सकते हैं। यह न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि आपके घर की सजावट में चार चांद भी लगाएं। आइए जानते हैं कि कैसे पेपर स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं।

सामग्री पेपर स्ट्रिंग्स बनाने के लिए जरूरी सामान पेपर स्ट्रिंग्स बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ेगी जैसे रंग-बिरंगे कागज, कैंची, गोंद, रिबन, मोती, सितारे आदि। आप चाहें तो पुराने कागजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग-अलग आकार के कागजों को काटकर उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि आपके पास लंबी स्ट्रिंग्स बन सकें। इस तरह आप अपने घर को अलग-अलग रंगों और डिजाइनों से सजा सकते हैं।

#1 कागज को डिजाइन में काटें सबसे पहले अपने पसंदीदा रंगों के कागज चुनें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। आप चाहें तो अलग-अलग आकारों में भी काट सकते हैं जैसे सितारे, फूल, पत्तियां आदि। इसके बाद इन टुकड़ों को स्ट्रिंग्स में जोड़ने के लिए तैयार करें। इसके लिए आप गोंद या टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी टुकड़े एक जैसे आकार के हों ताकि आपकी स्ट्रिंग्स अच्छी दिखें और आपके घर की सजावट में चार चांद लगाएं।

#2 कागजोंं को धागे में डालें अब बारी आती है स्ट्रिंग्स को जोड़ने की। इसके लिए सबसे पहले एक लंबी डोरी लें और उसमें तैयार किए गए कागज के टुकड़ों को गोंद या टेप से चिपकाएं। आप चाहें तो इन स्ट्रिंग्स पर छोटे-छोटे मोती या सितारे भी जोड़ सकते हैं, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाएंगे। इससे आपकी स्ट्रिंग्स तैयार हो जाएगीं और आप इन्हें अपने घर की अलग-अलग जगहों पर लगा सकते हैं।