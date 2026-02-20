घर पर आसानी से बनाई जा सकती है दाल मखनी, जानिए रेसिपी

दाल मखनी एक लोकप्रिय पंजाबी व्यंजन है, जो अपने मलाईदार स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर से शादियों और बड़े उत्सवों में परोसा जाता है। हालांकि, इसे घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सही विधि अपनाएं तो यह भी बहुत आसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप घर पर दाल मखनी बना सकते हैं।

सामग्रियां दाल मखनी के लिए जरूरी चीजें 250 ग्राम काली दाल (धोकर रातभर भिगोई हुई), 100 ग्राम राजमा (धोकर रातभर भिगोया हुआ), 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम क्रीम, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 प्याज (बारीक कटी हुई), 2 टमाटर (बारीक कटे हुए), 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 हरी मिर्च, 2-3 सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता और 1-2 लौंग

स्टेप-1 दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में पकाएं सबसे पहले काली दाल और राजमा को प्रेशर कुकर में पकाएं। इसके लिए पहले इन दोनों को धोकर रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें छानकर प्रेशर कुकर में डालें और इसमें पानी डालकर 2 सीटी लगवाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और दाल को कुकर से निकालकर एक कटोरे में डालें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा न पकाएं क्योंकि इसे नरम और मलाईदार बनाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा पकाने से यह टूट सकती है।

स्टेप-2 ग्रेवी तैयार करें अब एक कढ़ाई में मक्खन और तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग डालकर भूनें। इसके बाद इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर डालकर पकाएं जब तक कि वे गल न जाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाकर भूनें। मसाले अच्छी तरह मिल जाएं, इसका ध्यान रखें।

स्टेप-3 दाल को ग्रेवी में मिलाएं अब पकी हुई दाल को ग्रेवी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें नमक और हरी मिर्च भी मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। बीच-बीच में इसे हिलाते रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं। दाल पक जाने के बाद इसमें क्रीम मिलाएं और फिर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक और पकाएं।