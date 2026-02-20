क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, बनेगा स्वादिष्ट

अल्फ्रेडो पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसकी मलाईदार और स्वादिष्ट ग्रेवी इसे खास बनाती है। अगर आप भी इस स्वादिष्ट व्यंजन को घर पर बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको घर पर आसानी से क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

स्टेप-1 पास्ता उबालने का तरीका जानें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। इससे आपका पास्ता ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। जब पानी उबल जाए तो उसमें आवश्यकतानुसार पास्ता डालें और उसे हल्का कच्चा छोड़ते हुए पकाएं। आमतौर पर 8-10 मिनट में यह तैयार हो जाता है। पास्ता पकने के बाद उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें ताकि उसकी गर्मी चली जाए और वह चिपके नहीं।

स्टेप-2 क्रीम और चीज़ का मिश्रण तैयार करें अल्फेडो सॉस के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालें और हल्के सुनहरे रंग का होने तक भूनें। अब इसमें क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर पकने दें ताकि मिश्रण गाढ़ा हो जाए। इसके बाद इसमें कदूकस किया हुआ पार्मेसन चीज़ डालें और लगातार चलाते रहें ताकि मिश्रण जल न जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें।

स्टेप-3 सब्जियों को भूनें आप चाहें तो अपने अल्फेडो पास्ता में सब्जियां भी मिला सकते हैं, जो इसे और भी पौष्टिक बना देंगी। इसके लिए शिमला मिर्च, स्वीटकॉर्न, मशरूम जैसी सब्जियों का उपयोग करें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें कटी हुई सब्जियों को डालकर हल्का नरम होने तक भूनें। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा नरम कर लें।

स्टेप-4 पास्ता और सॉस को मिलाएं अब उबले हुए पास्ता को तैयार की गई अल्फेडो सॉस में डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि सारे पास्ता पर सॉस लग जाए। इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको ज्यादा मलाईदार स्वाद पसंद है तो आप इसमें थोड़ी और क्रीम भी मिला सकते हैं। इस तरह आपका स्वादिष्ट क्रीमी अल्फेडो पास्ता तैयार हो जाएगा, जिसे आप गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।