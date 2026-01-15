सर्दियों के दौरान कढ़ाई में ऐसे बनाएं क्लासिक गाजर का केक, जानिए रेसिपी

अगर आप केक के शौकीन हैं तो आप तरह-तरह के फ्लेवर की केक को अपनी रेसिप्ट बुक में शामिल कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी केक की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो सर्दियों में बनाई जा सकती है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इस केक को आप घर पर कढ़ाई के जरिए आसानी से बना सकते हैं। आइए गाजर के केक की रेसिपी जानते हैं।

सामान केक के लिए जरूरी सामान एक कप मैदा, एक कप चीनी, आधा कप दूध, आधा कप तेल, तीन चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर, एक कप कद्दूकस की हुई गाजर, एक चौथाई कप सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता), एक चौथाई कप किशमिश, एक चौथाई कप अनार के दाने, एक चौथाई कप नारियल का बुरादा, एक चौथाई कप खसखस, एक चौथाई कप सफेद तिल और दो बड़ी चम्मच देसी घी।

स्टेप-1 केक का घोल तैयार करना शुरू करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, दूध, तेल, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक मिनट के लिए फेंटे और फिर इसमें कदूकस की हुई गाजर डालें। इसके बाद सूखे मेवे, नारियल का बुरादा, खसखस और तिल डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक मिनट के लिए फेंटे, फिर इसमें किशमिश और अनार के दाने डालकर मिलाएं।

स्टेप-2 केक को कढ़ाई में पकाएं अब एक कढ़ाई में नमक डालकर उसमें एक प्लेट रख दें और उसे ढक्कन से ढककर 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर गर्म करें। इसके बाद केक के घोल को एक केक टिन में डालें और उसे कढ़ाई में फिर से 5 मिनट के लिए पकाएं। 5 मिनट के बाद केक टिन को कढ़ाई से निकालकर ठंडा करें, फिर केक को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।

स्टेप-3 केक को सजाएं अगर आपको केक पर आइसिंग पसंद है तो इसके लिए पहले केक को ठंडा होने दें और फिर आइसिंग करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मक्खन, गाढ़ा दूध और क्रीम डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस आइसिंग को केक पर लगाकर इसे परोसें। अगर आप बिना आइसिंग के केक परोसना चाहते हैं तो आइसिंग को छोड़ दें और केक को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर इसे काटकर परोसें।