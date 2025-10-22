घर पर चटपटी भेलपुरी बनाने के लिए ट्राई करें ये रेसिपी, सभी को आएगी पसंद

भेलपुरी एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह स्नैक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें ताजे सब्जियों का उपयोग होता है। इस लेख में हम आपको चटपटी भेलपुरी बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी।

सामग्रियां भेलपुरी के लिए जरूरी चीजें भेलपुरी बनाने के लिए आपको मुरमुरे, मूंगफली, बारीक सेव, कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर चाहिए होंगे। इसके अलावा आप अपनी पसंद की चटनी जैसे हरी चटनी, इमली की चटनी या मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप भेलपुरी बनाना शुरू कर सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले मुरमुरे को करें तैयार सबसे पहले मुरमुरे को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा भून लें। इससे उनकी कुरकुरापन बढ़ जाएगी और वे बेहतर स्वाद देंगे। भुने हुए मुरमुरे को एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। ध्यान रखें कि मुरमुरे ज्यादा न भूनें क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है। भुने हुए मुरमुरे को ठंडा होने के बाद ठंडे पानी में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं और आसानी से मिलाए जा सकें।

स्टेप-2 सब्जियां काटकर भेलपुरी को दें रंगत अब बारी आती है सब्जियों की। इसके लिए आपको प्याज, टमाटर और खीरा आदि सब्जियों को बारीक काटकर तैयार करना होगा। इन सब्जियों को अच्छी तरह धोकर सूखा लें ताकि इनमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद इन्हें एक बड़े बर्तन में डालें और ऊपर से मुरमुरे, मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि वे अच्छी तरह से मिल जाएं और स्वादिष्ट भेलपुरी तैयार हो जाए।

स्टेप-3 चटनी मिलाने से मिलेगा इस व्यंजन को अनोखा स्वाद अब बारी आती है चटनी की। इसके लिए आप अपनी पसंद की चटनी जैसे हरी चटनी, इमली की चटनी या मीठी चटनी का उपयोग कर सकते हैं। इन चटनियों को अपनी भेलपुरी में मिलाएं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी चटपटी भेलपुरी तैयार हो चुकी है।