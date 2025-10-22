कान में दर्द होने पर आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगी राहत

कान में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत परेशान करता है। यह दर्द किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है और इसके कारण हमें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी की थैली का करें उपयोग कान के दर्द को कम करने का एक असरदार तरीका है गर्म पानी की थैली का उपयोग करना। इसे प्रभावित कान के आस-पास 15-20 मिनट तक रखें। इससे सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। यह उपाय खासकर तब फायदेमंद होता है जब आपका कान ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहता है या आपने किसी ठंडे पानी में तैराकी की हो। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं।

#2 जैतून के तेल का करें इस्तेमाल जैतून के तेल में ऐसे गुण होते हैं, जो कान के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। थोड़े से जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और उसे प्रभावित कान में डालें। इससे सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। यह उपाय फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा गुनगुने तेल का प्रयोग करें।

#3 लहसुन भी है असरदार लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो कान के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक या दो कच्चे लहसुन की कलियों को थोड़ा कुचल लें और उसमें थोड़ी-सी सरसों का तेल मिलाएं, फिर इसे हल्का गर्म करें। अब इस मिश्रण को प्रभावित कान में डालें। इससे सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं।

#4 अदरक का रस भी है फायदेमंद अदरक का रस भी कान के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक को कदूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर इस रस को थोड़ी मात्रा में हल्का गर्म करें और इसे प्रभावित कान में डालें। इससे सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। यह उपाय खासकर तब फायदेमंद होता है जब आपका कान ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहता है या आपने किसी ठंडे पानी में तैराकी की हो।