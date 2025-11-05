बिहारी खाने के शौकीन हैं? लिट्टी चोखा को बनाकर देंखे, आसान है रेसिपी

बिहार का खाना देशभर में मशहूर है और इसमें लिट्टी चोखा एक खास व्यंजन है। यह व्यंजन बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। लिट्टी चोखा का अनोखा स्वाद और इसकी खासियत इसे अन्य व्यंजनों से अलग बनाती है। आइए आज हम आपको लिट्टी चोखा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।

स्टेप-1 गेंहू का आटा गूंथने से करें शुरूआत लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले गेंहू के आटे को गूंथ लें। इसके लिए एक बर्तन में गेंहू का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो ताकि लिट्टियां नरम और स्वादिष्ट बन सकें। आटे को अच्छी तरह से गूंथने के बाद उसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह आराम से सेट हो सके और लिट्टियां बनाने में आसानी हो।

स्टेप-2 लिट्टी के लिए भरवान तैयार करें लिट्टी के लिए भरवान बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को उबाल लें। उबली हुई दाल को दरदरा पीस लें और उसमें अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू का रस, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए और लिट्टी में भरने के लिए तैयार हो सके।

स्टेप-3 ऐसे दें लिट्टी को आकार अब गूथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उनमें तैयार भरवान डालें और उन्हें गोल आकार दें। ध्यान रखें कि भरवान बाहर न दिखे और लिट्टी पूरी तरह से बंद हो जाए। इसी तरह सभी लोइयां तैयार कर लें। इसके बाद इन लिट्टियों को धीमी आंच पर घी या तेल में तलें या फिर ओवन में बेक करें। इससे लिट्टी कुरकुरी बनेगी और उनका स्वाद बेहतरीन होगा। अब आपकी लिट्टी तैयार है।