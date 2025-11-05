हरी प्याज से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

हरी प्याज एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको हरी प्याज से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और परिवार के साथ उनका आनंद ले सकते हैं।

#1 हरी प्याज का परांठा हरी प्याज का परांठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई हरी प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर सेंक लें। यह परांठा दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

#2 हरी प्याज की सब्जी हरी प्याज की सब्जी एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप रोजमर्रा की रसोई में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई हरी प्याज को तेल में भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर पकाएं। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं जब तक कि तेल अलग न हो जाए। अंत में पत्तेदार धनिया से सजाकर गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।

#3 हरी प्याज का रायता गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटी हुई हरी प्याज, भूना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। यह रायता खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको ठंडक भी मिलेगी। इसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।

#4 हरी प्याज का सूप हरी प्याज का सूप एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप सर्दियों में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटे हुए हरी प्याज को पानी में उबालें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को मिक्सर में पीस लें ताकि यह एकदम चिकना हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।