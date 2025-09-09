अखबारों से बनाएं खूबसूरत टोकरी, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

अखबार एक ऐसा साधारण सामान है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन अखबारों से खूबसूरत और उपयोगी चीजें भी बना सकते हैं? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अखबारों से एक सुंदर टोकरी बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने घर की सजावट के लिए या अलग-अलग सामान रखने के लिए कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मजेदार है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#1 जरूरी सामान इकट्ठा करें अखबारों से टोकरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इसमें मुख्य रूप से पुराने अखबार, गोंद, कैंची और छड़ें शामिल हैं। आप चाहें तो रंगीन कागज या रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी टोकरी और भी आकर्षक लगे। इसके अलावा आप कुछ सजावटी सामान भी रख सकते हैं जैसे रिबन, मोती आदि, जिससे आपकी टोकरी और भी सुंदर दिखेगी।

#2 अखबारों को स्ट्रिप्स में काटें अखबारों को स्ट्रिप्स में काटना सबसे पहला कदम है। इसके लिए आप अखबार को लंबाई में काट सकते हैं ताकि वे आसानी से लपेटे जा सकें। हर स्ट्रिप की चौड़ाई लगभग 1-2 इंच होनी चाहिए। इससे आपकी टोकरी मजबूत बनेगी और उसे लपेटना भी आसान होगा। आप चाहें तो अलग-अलग रंगों के अखबारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी टोकरी और भी आकर्षक लगेगी। इस तरह से अखबारों को स्ट्रिप्स में काटना बहुत ही सरल है।

#3 अखबारों को लपेटें अब बारी आती है अखबारों को लपेटने की। इसके लिए आप सबसे पहले एक अखबार की स्ट्रिप को बीच से मोड़ें और उसे गोल आकार दें, फिर इसे गोंद से चिपकाएं ताकि यह टूट न सके। इसी तरह सभी स्ट्रिप्स को गोल आकार देकर गोंद लगाकर चिपकाएं। जब पहला राउंड पूरा हो जाए तो दूसरे राउंड के लिए उसी प्रक्रिया को दोहराएं, लेकिन इस बार स्ट्रिप्स को पहले राउंड के ऊपर से लपेटें। इससे आपकी टोकरी मजबूत बनेगी।

#4 बेस तैयार करें जब आपकी टोकरी का ढांचा तैयार हो जाए तो अब बारी आती है बेस यानी नीचे की सतह बनाने की। इसके लिए आप कुछ छड़ें या मजबूत गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी टोकरी मजबूत बनेगी और सामान रखने योग्य होगी। इन छड़ों को नीचे की सतह पर अच्छे से चिपकाएं ताकि आपकी टोकरी टिकाऊ बने। इसके बाद आप चाहें तो बेस को रंग या सजावटी सामान से सजा सकते हैं।