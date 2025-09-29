घर पर केले के चिप्स बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, आसान है रेसिपी

केले के चिप्स एक लोकप्रिय स्नैक हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आमतौर पर बाजार से मिलने वाले केले के चिप्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको घर पर केले के चिप्स बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप बिना किसी चिंता के इसे अपने परिवार के साथ मजे से खा सकते हैं।

#1 हरे केले का करें चयन केले के चिप्स बनाने के लिए हरे केले का चयन करना जरूरी है। हरे केले में ऐसा तत्व होता है, जो चिप्स बनाने के लिए सही होता है। पके हुए केले जल्दी टूट जाते हैं, जिससे चिप्स बनाते समय खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हरे और कड़े केले का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके चिप्स सही तरीके से बने और उनका स्वाद भी बेहतरीन हो।

#2 केले को पतला काटें केले को पतला काटना बहुत जरूरी है ताकि वह जल्दी और समान रूप से पक सके। इसके लिए आप एक तेज चाकू या कदूकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतले टुकड़े बनाने से चिप्स कुरकुरे बनते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा आता है। पतला काटने से तेल सोखने में भी आसानी होती है और चिप्स समान रूप से पकते हैं, जिससे उनका रंग और स्वाद भी बेहतरीन रहता है।

#3 तेल गर्म करें केले के चिप्स बनाने के लिए तेल को सही तापमान पर गर्म करना जरूरी है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो चिप्स जल सकते हैं और अगर कम होगा तो चिप्स ठीक से पक नहीं पाएंगे। सही तापमान पर तेल गर्म करने से चिप्स कुरकुरे बनते हैं और उनका स्वाद भी बेहतरीन आता है। इसके लिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब वह हल्का-सा धुआं देने लगे तो समझ जाएं कि तेल तैयार है।

#4 केले को तलें अब बारी आती है केले को तलने की। इसके लिए एक कढ़ाई में गर्म तेल लें और उसमें तैयार किए हुए पतले केले के टुकड़े डालें। इन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें, लेकिन ध्यान रखें कि सभी टुकड़े समान रूप से पकें ताकि हर चिप्स का स्वाद एक जैसा रहे। तलने के बाद चिप्स को तेल से निकालकर तौलिये पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए और चिप्स ज्यादा चिकने न लगें।