स्नैक्स के तौर पर खाएं बेक्ड मेथी मठरी, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
मेथी मठरी एक स्वादिष्ट और कुरकुरी भारतीय स्नैक है, जिसे पारंपरिक रूप से तलकर बनाया जाता है। हालांकि, अगर आप सेहत के प्रति सजग हैं और कम तेल में खाना बनाना चाहते हैं तो बेक्ड मेथी मठरी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। आइए आज हम आपको बेक्ड मेथी मठरी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
सामग्रियां
बेक्ड मेथी मठरी बनाने के लिए जरूरी चीजें
250 ग्राम गेहूं का आटा, एक कप ताजा कटी हुई मेथी की पत्तियां, 2 बड़ी चम्मच सूजी, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 बड़ी चम्मच तेल, पानी (आवश्यकतानुसार) और हरा पत्तेदार धनिया (बारीक कटा हुआ)
आप चाहें अपने घर के लोगों के हिसाब से सामग्री की मात्रा को बढ़ा सकते हैं।
स्टेप-1
आटा गूंथने से करें शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते और हरी धनिया डालें।
इसके बाद इस मिश्रण में तेल डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि तेल हर कण पर लग जाए।
अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम न हो, बल्कि थोड़ा सख्त होना चाहिए।
स्टेप-2
ऐसे दें मेथी मठरी को आकार
गूंथे हुए आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें, लेकिन इन्हें बिल्कुल पतला न करें।
आप इन्हें गोल या चौकोर आकार दे सकते हैं। इसके लिए बेलने के बाद इन्हें चाकू से हल्का-सा काट लें। इससे ये आसानी से टूट जाएंगे।
अब हर लोई पर चाकू से हल्के से काटें और फिर इन्हें अपने मनचाहे आकार में काट लें।
स्टेप-3
मेथी मठरी को बेक करने का तरीका
अब एक बेकिंग ट्रे पर बेली हुई मठरी रखकर उन्हें पहले से गरम किए हुए ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर रखें और 20-25 मिनट तक बेक करें।
बीच-बीच में इन्हें पलटते रहें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरी हो जाएं। जब मठरी सुनहरी हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इनका सेवन करें। इस तरह आपका स्नैक तैयार हो जाएगा।
परोसने का तरीका
स्नैक्स के तौर पर परोसें बेक्ड मेथी मठरी
बेक्ड मेथी मठरी को आप चाय-कॉफी के साथ परोस सकते हैं। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगा।
इसे आप किसी भी खास मौके या त्योहार पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। यह स्नैक लंबे समय तक ताजा रहता है इसलिए इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं।
इस तरह से आप आसानी से घर पर बेक्ड मेथी मठरी बना सकते हैं।