स्नैक्स में बनाएं बेक्ड मेथी मठरी

स्नैक्स के तौर पर खाएं बेक्ड मेथी मठरी, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन अंजली 12:00 pm Jul 22, 202612:00 pm

क्या है खबर?

मेथी मठरी एक स्वादिष्ट और कुरकुरी भारतीय स्नैक है, जिसे पारंपरिक रूप से तलकर बनाया जाता है। हालांकि, अगर आप सेहत के प्रति सजग हैं और कम तेल में खाना बनाना चाहते हैं तो बेक्ड मेथी मठरी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। आइए आज हम आपको बेक्ड मेथी मठरी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।