हूडेड जम्पर्स को लेयरिंग और स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

हूडेड जम्पर्स न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। इन्हें सही तरीके से पहनने पर आपका लुक और भी खास बन सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने हूडेड जम्पर्स को लेयरिंग के साथ पहन सकते हैं और एक बेहतरीन स्टाइल पा सकते हैं। इन सुझावों से आप न केवल ठंड से बचेंगे, बल्कि हर मौके पर आकर्षक भी दिखेंगे।

#1 ऐसे करें लेयरिंग हूडेड जम्पर पहनने से पहले पहली परत का चयन करना जरूरी है। पहली परत वह पहला कपड़ा होता है, जो आपकी त्वचा के संपर्क में आता है। यह सूती या लिनन हो सकती है, जो आपको आरामदायक महसूस कराएगी। सूती पहली परत गर्मियों में अच्छा रहता है, जबकि लिनन त्वचा के लिए अच्छा होता है। इससे न केवल आपको ठंड से बचाव होगा, बल्कि आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगे।

#2 सही फिटिंग चुनें हूडेड जम्पर की फिटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपका जम्पर ढीला होगा तो वह आपके लुक को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा सही फिटिंग वाला जम्पर चुनें, जो आपके शरीर पर अच्छे से बैठे और आपको एक स्मार्ट लुक दे। सही फिटिंग वाला जम्पर न केवल आपको स्टाइलिश दिखाएगा बल्कि इसमें आप आरामदायक भी महसूस करेंगे। यह ध्यान रखें कि जम्पर न ज्यादा ढीला हो और न ही ज्यादा टाइट, ताकि आप पूरे दिन आराम से रह सकें।

Advertisement

#3 रंगों का मेल करें रंगों का मेल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका लुक आकर्षक लगे। अगर आपकी पहली परत हल्के रंग की है तो उसके ऊपर गहरे रंग का हूडेड जम्पर अच्छा लगेगा और अगर पहली परत गहरे रंग की है तो हल्के रंग वाला हूडेड जम्पर चुनें। इससे आपका पूरा पहनावा संतुलित दिखेगा और आप हर मौके पर अलग-अलग अंदाज में नजर आएंगे। इसके अलावा आप विपरीत रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका लुक और भी खास बने।

Advertisement

#4 एक्सेसरीज का उपयोग करें अपने हूडेड जम्पर लुक को पूरा करने के लिए सही एक्सेसरीज का चयन करें। एक अच्छी घड़ी या फिर हाथ में एक सुंदर बैग आपके स्टाइल को और भी खास बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक स्कार्फ या टोपी भी जोड़ सकते हैं, जो आपके लुक को पूरा करेगा और आपको ठंड से बचाएगा। सही एक्सेसरीज से आपका पूरा पहनावा आकर्षक और मनोहर लगेगा, जिससे आप हर मौके पर अलग-अलग अंदाज में नजर आएंगे।