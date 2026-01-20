कांच के बर्तनों को चमकदार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कांच के बर्तन रसोई में एक खास जगह रखते हैं। ये देखने में तो सुंदर होते हैं, लेकिन इन्हें साफ और चमकदार बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बात कांच के गिलास की हो, जो अक्सर इस्तेमाल के बाद धुंधला हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कांच के गिलास को हमेशा नए जैसा रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी और बर्तन धोने वाले साबुन का करें इस्तेमाल गर्म पानी और बर्तन धोने वाले साबुन का मिश्रण आपके कांच के गिलास को साफ करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा साबुन मिलाएं। अब इस मिश्रण में अपने गिलास को कुछ मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद एक मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे आपके गिलास की सारी गंदगी और दाग हट जाएंगे।

#2 सिरका है बेहतरीन विकल्प सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो आपके कांच के गिलास को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप सिरके को गर्म पानी में मिलाकर गिलास को इसमें कुछ मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद एक मुलायम कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गिलास पर कोई भी दाग या धब्बा नहीं रहेगा और वह नए जैसा लगेगा।

#3 नमक का करें उपयोग नमक का उपयोग भी आपके कांच के गिलास को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़े से नमक को गंदे हिस्से पर छिड़कें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। अब हल्के गर्म पानी से धो लें। इससे गंदगी आसानी से हट जाएगी और गिलास फिर से चमक उठेगा। नमक एक प्राकृतिक सफाई करने वाला है, जो आपके कांच के बर्तन को सुरक्षित रखता है और उसे नया जैसा दिखाता है।

#4 खाने का सोडा का करें इस्तेमाल खाने का सोडा एक ऐसी चीज है, जो कई कामों में आता है। आप इसका उपयोग अपने कांच के गिलास को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच खाने का सोडा और आधा चम्मच पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें, जिसे गंदे हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद मुलायम स्पंज से रगड़कर साफ पानी से धो लें। इससे गंदगी हट जाएगी और गिलास फिर से चमक उठेगा।