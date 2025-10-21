सर्दियों में गर्म कपड़ों को बार-बार धोना है मुश्किल? इन तरीकों से रखें ताजा

सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना जरूरी होता है, लेकिन उन्हें बार-बार धोना मुश्किल हो जाता है। इससे कपड़ों की चमक और फिटिंग दोनों प्रभावित होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने गर्म कपड़ों को बिना धोए ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं।

#1 कपड़ों को हवा लगाएं गर्म कपड़ों को ताजा रखने का सबसे आसान तरीका है उन्हें हवा लगाना। जब भी आप किसी जगह से वापस आएं तो अपने गर्म कपड़ों को कुछ देर के लिए खुली हवा में रखें। इससे पसीना और नमी दूर होती है, जिससे कपड़े ताजा रहते हैं। आप अपने गर्म कपड़ों को बालकनी या किसी हवादार कमरे में रख सकते हैं। इससे कपड़ों की खुशबू बनी रहती है और वे जल्दी सूख जाते हैं।

#2 खाने के सोडे का करें इस्तेमाल खाने का सोडा एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, जिससे आप अपने गर्म कपड़ों की दुर्गंध दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े पर खाने का सोडा छिड़कें और उसे रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर इसे झाड़ दें या वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। इससे कपड़े ताजगी महसूस करेंगे और उनकी गंध भी दूर हो जाएगी। खाने के सोडे का यह तरीका न केवल सस्ता है बल्कि असरदार भी है।

#3 लिंट रोलर का करें उपयोग लिंट रोलर एक ऐसा उपकरण होता है, जिससे आप अपने गर्म कपड़ों पर लगे हुए बाल या धूल हटाने में मदद मिलती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले कपड़े को अच्छे से फैला लें, फिर लिंट रोलर को कपड़े पर हल्के हाथों से घुमाएं। इससे सारे अवशेष आसानी से निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया को कुछ मिनटों तक दोहराएं ताकि हर जगह साफ हो जाए। लिंट रोलर का यह तरीका आपके कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखेगा।

#4 फ्रीजर में रखें फ्रीजर में रखने से भी गर्म कपड़े ताजगी बनी रहती है। इसके लिए अपने गर्म कपड़ों को प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें। कुछ घंटे बाद निकालकर धूप में सुखा लें। इससे बैग में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं और कपड़ों की दुर्गंध दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार जरूर अपनाएं ताकि आपके सभी गर्म कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहें और उनकी चमक बरकरार रहे।