दिवाली के बाद त्वचा पर चमक वापस पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

दिवाली का त्योहार मनाने के बाद त्वचा पर थकान और सुस्ती आना आम है। इस बार दिवाली पर कई लोग 2 दिन तक जश्न मनाते रहे और खूब मिठाइयां खाईं। ऐसे में त्वचा की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी थकी हुई त्वचा को फिर से चमकदार बना सकते हैं और ताजगी का अहसास करा सकते हैं।

#1 पानी पीकर रखें ताजगी दिवाली के बाद त्वचा को ताजगी देने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल का पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और त्वचा को पोषण मिलता है। साथ ही यह आपको तरोताजा महसूस कराएगा। पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह चमकदार दिखती है, जिससे आपका चेहरा और भी खिल उठता है।

#2 पूरी नींद लें नींद पूरी न होने पर आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं, जिससे चेहरा थका-थका सा लगता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है तो दिन में थोड़ी देर सोने की कोशिश करें। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह तरोताजा महसूस करेगी। अच्छी नींद लेने से आपका चेहरा निखरा हुआ दिखेगा और आप खुद को ज्यादा खुश महसूस करेंगे।

#3 त्वचा की सफाई करें त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए आप चीनी, नमक या ओट्स का स्क्रब बना सकते हैं। इनसे हल्के हाथों से चेहरे को साफ करने से मृत कोशिकाएं निकल जाती हैं और त्वचा साफ हो जाती है। इससे रक्त का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। हफ्ते में 1-2 बार सफाई करने से आपकी त्वचा ताजगी भरी और चमकदार दिखेगी।

#4 चेहरे पर मास्क लगाएं चेहरे पर मास्क लगाने से त्वचा को गहराई से पोषण मिलता है। इसके लिए आप बाजार से खरीदने की बजाय घर पर ही मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल या दही आदि से मास्क बना सकते हैं। इनसे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी। सप्ताह में 2 बार मास्क लगाने से आपकी त्वचा ताजगी भरी और चमकदार दिखेगी, जिससे आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। इसके अलावा ये मास्क आपकी त्वचा को पोषण भी देंगे।