त्योहारों के दौरान तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

भारत में तुलसी को धार्मिक और औषधीय दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अहमियत दी जाती है। यही कारण है कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। हालांकि, तुलसी के पौधे की देखभाल करना आसान नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो त्योहारों के मौसम में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। आइए आज हम आपको तुलसी के पौधे की देखभाल के लिए कुछ सुझाव देते हैं।

#1 पर्याप्त धूप दें तुलसी के पौधे का सूरज की रोशनी से बहुत विकास होता है इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सके। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अपने तुलसी के पौधे को रोजाना सुबह तीन से चार घंटे की धूप जरूर दें और अगर आपका पौधा घर के अंदर है तो उसे किसी ऐसी खिड़की के पास रखें जहां उसे सीधी धूप मिले।

#2 पानी ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा तुलसी के पौधे को पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ सड़ सकती है। इसलिए पौधे की मिट्टी को चेक करें और तभी पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे। आमतौर पर हफ्ते में दो बार पानी देना पर्याप्त होता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनी रहती हैं और वह स्वस्थ रहता है।

#3 समय-समय पर खाद डालते रहें तुलसी के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें क्योंकि ये पौधे के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इनसे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो उसके विकास के लिए अहम हैं। हर 2 महीने में एक बार खाद डालने से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और वह हरा-भरा रहता है।

#4 सूखे पत्तों को हटाएं जिन पत्तियों पर कीड़े लगे हों या जो सूख गई हों, उन्हें तुरंत निकाल दें। इससे न केवल पौधे की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि नए पत्ते निकलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा पौधे के आस-पास की मिट्टी को भी साफ करें, ताकि कीड़े वापस न आएं। यह कदम आपके तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करेगा और उस को बढ़ावा देगा। नियमित देखभाल से आपका तुलसी का पौधा हरा-भरा और आकर्षक बना रहेगा।