मानसून के दौरान ऐसे रहें मच्छरों से सुरक्षित

मानसून के दौरान मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली 06:00 am Jul 23, 202606:00 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी वाले वातावरण में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। चाहे डेंगू हो या मलेरिया, मच्छरों से होने वाली बीमारियां गंभीर हो सकती हैं। इस मौसम में घर के अंदर और बाहर मच्छरों को दूर रखने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।