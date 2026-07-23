मानसून के दौरान मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी वाले वातावरण में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। चाहे डेंगू हो या मलेरिया, मच्छरों से होने वाली बीमारियां गंभीर हो सकती हैं। इस मौसम में घर के अंदर और बाहर मच्छरों को दूर रखने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।
#1
लैवेंडर तेल का करें इस्तेमाल
लैवेंडर तेल की खुशबू मच्छरों को दूर भगाने में मदद कर सकती है। इसे आप अपने घर के किसी भी कोने में छिड़क सकते हैं या फिर कमरे में खुशबू फैलाने वाले यंत्र में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे पानी में मिलाकर फर्श साफ करते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे न केवल घर की सफाई होगी, बल्कि मच्छरों की समस्या भी कम होगी, जिससे आपको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
#2
नीम का तेल भी है असरदार
नीम का तेल प्राकृतिक कीटनाशक होता है, जो मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है। इसे पानी में मिलाकर घर के कोनों में छिड़कें या फिर इसे रूई पर डालकर खिड़कियों और दरवाजों के पास रखें।
नीम का तेल त्वचा पर लगाने से भी मच्छरों का दूर रहेंगे। यह न केवल मच्छरों को भगाता है, बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। नीम का उपयोग करके आप एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं।
#3
कपूर का धुआं करें फैलाएं
कपूर का धुआं भी मच्छरों को भगाने में मददगार होता है। कपूर की टिक्की जलाकर उसके धुएं कमरे में फैलाएं। इससे मच्छरों का नाश होता है और कमरे की हवा भी साफ होती है।
कपूर के धुएं से न केवल मच्छरों को भगाने में मदद मिलती है, बल्कि कमरे की हवा भी ताजगी से भर जाती है।
यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है, जिससे आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।
#4
नींबू और सिरके का मिश्रण बनाकर करें छिड़काव
नींबू और सिरके का मिश्रण भी मच्छरों को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है।
एक बोतल में बराबर मात्रा में नींबू का रस और सिरका मिलाकर इसे छिड़काव वाली बोतल में भर लें, फिर इसे उन जगहों पर छिड़कें, जहां मच्छर आते हैं। यह मिश्रण न केवल मच्छरों को भगाता है, बल्कि घर की सफाई भी करता है।
इसके अलावा यह एक प्राकृतिक उपाय है, जिससे आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
प्याज और लहसुन की महक भी है असरदार
प्याज और लहसुन की महक भी मच्छरों को भगाने में मदद करती है। इन्हें काटकर अपने घर के उन हिस्सों पर रखें, जहां मच्छर आते हैं।
इसके अलावा आप इनका रस निकालकर स्प्रे बोतल में भरकर छिड़काव कर सकते हैं।
इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं।