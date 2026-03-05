नींबू को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नींबू एक ऐसा फल है, जो कई खाने के स्वाद को बढ़ाने से लेकर सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, नींबू की सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है। अगर नींबू को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको नींबू को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के तरीके बताते हैं।

#1 ठंडे स्थान का करें इस्तेमाल नींबू को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें ठंडे स्थान पर रखें। इसके लिए सबसे पहले नींबू को पानी से धोएं और फिर एक सूती कपड़े से पोंछकर किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रख दें। अब इस डिब्बे को ठंडे स्थान पर रख दें। इस तरह नींबू 2 से 3 हफ्तों तक ताजे रहेंगे। इसके अलावा आप नींबू का रस निकालकर भी ठंडे स्थान पर रख सकते हैं।

#2 नमक का करें उपयोग नींबू को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए नमक का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले नींबू को बीच से काट लें, फिर उसमें थोड़ा-सा नमक डालें और इसे किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रख दें। अब इस डिब्बे को ठंडे स्थान पर रख दें। इस तरह नींबू 1 महीने तक ताजे रहेंगे। इसके अलावा आप नींबू का रस निकालकर भी नमक डाल सकते हैं।

#3 धूप से बचाएं नींबू को धूप से बचाकर रखना भी जरूरी है। धूप से नींबू जल्दी खराब हो सकते हैं इसलिए इन्हें किसी छायादार जगह पर रखें। आप चाहें तो नींबू को किसी बैग या डिब्बे में रखकर भी धूप से बचा सकते हैं। इस तरह नींबू लंबे समय तक ताजे रहेंगे। इसके अलावा आप इन्हें किसी ठंडी जगह पर भी रख सकते हैं।

#4 पानी से धोएं नींबू को धोकर भी लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी भरें और उसमें नींबू डालकर 5-10 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद नींबू को बाहर निकालकर सूखी जगह पर रखें। इससे नींबू की बाहरी परत साफ हो जाएगी और उसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे। इस तरह नींबू 2-3 हफ्तों तक ताजे रहेंगे और उनका स्वाद भी बेहतर होगा।