सोफे के कवर को साफ रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

सोफे के कवर पर दाग-धब्बे लगने पर उसे साफ करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो दाग हटाने के बजाय उन्हें और बढ़ा देते हैं, वहीं कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं, जिनसे दाग हट तो जाते हैं, लेकिन कवर की चमक उड़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किए बिना सोफे के कवर को साफ रखें।

#1 खाने के सोडे का करें इस्तेमाल खाने का सोडा एक बेहतरीन तरीका है, जिसकी मदद से आप सोफे के कवर को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सोफे के कवर पर खाने का सोडा छिड़कें और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद एक नरम ब्रश से कवर को साफ करें। इससे कवर पर मौजूद धूल-मिट्टी और दाग-धब्बे आसानी से हट जाएंगे। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है।

#2 सिरका आएगा काम सिरका कई ऐसे दाग हटाने में मदद कर सकता है, जो सिर्फ पानी से नहीं जाते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरके की बराबर मात्रा मिलाएं, फिर इसे सोफे के कवर पर छिड़कें। अब एक साफ कपड़े से इसे पोंछें। इससे कवर पर मौजूद दाग हट जाएंगे और उसकी चमक भी बनी रहेगी। सिरका न केवल दाग हटाता है, बल्कि गंध को भी दूर करता है।

#3 नमक का करें उपयोग नमक का उपयोग करके भी आप सोफे के कवर को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा नमक डालकर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग हट जाएंगे और कवर की चमक भी बनी रहेगी। नमक का उपयोग करने से न केवल दाग हटते हैं, बल्कि गंध भी दूर होती है। यह एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने सोफे के कवर को बिना किसी नुकसान के साफ कर सकते हैं।

#4 नींबू का रस भी है असरदार नींबू का रस एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो सोफे के कवर पर लगे दाग-धब्बों को आसानी से हटा सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर दाग वाली जगह पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। नींबू का रस न केवल दाग हटाता है, बल्कि खुशबू भी फैलाता है। यह एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने सोफे के कवर को साफ रख सकते हैं।