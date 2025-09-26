नेहा धूपिया का सूजन घटाने वाला पेय वाकई है फायदेमंद? जानिए इसकी रेसिपी और लाभ
कई बार लोगों का शरीर वसा के कारण नहीं, बल्कि सूजन की वजह से मोटा हो जाता है। यह सूजन कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। अब बॉलीवुड की अभिनेत्री नेहा धूपिया ने सूजन घटाने वाला एक हर्बल पेय साझा किया है। उन्होंने इसे 21 दिनों तक पीने का चैलेंज शुरू किया है, जिसमें उनके साथ-साथ कई भारतीय महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। आइए इस पेय की रेसिपी और लाभ जानते हैं।
इंस्टाग्राम पर साझा की पेय की रेसिपी
नेहा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए बताया कि वह इस पेय को 21 दिनों तक पीने वाली हैं। उन्होंने कहा, "मैंने यह 21 दिन की चुनौती स्वीकार की है, जिसका उद्देश्य शरीर की सूजन से छुटकारा पाना है।" उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट ऋचा गंगानी के साथ एक वीडियो साझा किया था, जिसमें इस पेय की रेसिपी बताई गई थी। उनके मुताबिक, इसे सुबह पीना चाहिए, ताकि सूजन को कम करने में मदद मिल सके।
कैसे बनता है यह सूजन मिटाने वाला पेय?
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ऋचा ने इस पेय को बनाने का तरीका बताया है। इसके लिए वह कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च और कलौंजी के बीज को पीस लेती हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर दोबारा पीसती हैं और इस मिश्रण की बर्फ जमा लेती हैं। हर सुबह वह गिलास में एक बर्फ, गर्म या ठंडा पानी और एक चम्मच नारियल तेल मिलाकर पी जाती हैं।
इस पेय के सेवन से मिलेंगे ये लाभ
इस सूजन मिटाने वाले पेय का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होती हैं। जब आप इनका खाली पेट सेवन करते हैं तो शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे सूजन जल्दी कम हो जाती है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। इस पेय के सेवन से गैस, कब्ज और पेट दर्द जैसी परेशानियां भी ठीक हो सकती हैं।
कैसी है नेहा की डाइट?
नेहा सूजन मिटाने वाला पेय पीने के साथ-साथ सूजन मिटाने वाली डाइट भी लेती हैं। वह पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन खाती हैं, जिसमें दाल, प्रोटीन का स्त्रोत, मेवे, फलियां और सब्जियां शामिल रहती हैं। वह चीनी, तले हुए खाद्य पदार्थ और ग्लूटेन से सख्त परहेज करती हैं। इसके अलावा वह पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं और निर्धारित समय पर भोजन करती हैं। वह पहली मील सुबह 11 बजे और आखरी मील शाम को 7 बजे लेती हैं।