अपनी डाइट में इन 5 तरीकों से शामिल करें एंटीऑक्सीडेंट्स, रहेंगे स्वस्थ

एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं। ये नुकसान पहुंचाने वाले तत्व शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल कर सकते हैं।

#1 चाय का सेवन करें चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये तत्व हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाय में एक खास एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लाभ के लिए रोजाना एक कप चाय पीने की आदत बना लें। चाय के फायदे सेहत के लिए बहुत अहम होते हैं।

#2 बेरीज का करें सेवन बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभरी और ब्लैकबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बेरीज विटामिन-C से भी भरपूर होती हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लाभ के लिए इन बेरीज को अपनी डाइट में शामिल करें। बेरीज का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

#3 हरी सब्जियों का सेवन करें हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और केल में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इनमें विटामिन-C और विटामिन-K भी होता है, जो त्वचा के लिए लाभकारी है। पालक में एक खास एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। लाभ के लिए इन सब्जियों को सलाद या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल करें।

#4 सूखे मेवे खाएं सूखे मेवों में विटामिन-C, विटामिन-E और सेलेनियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त सूखे मेवों में अच्छे फैट्स होते हैं, जो हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। सूखे मेवे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।