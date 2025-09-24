मिलावटी है कुट्टू का आटा? इन तरीकों से लगाएं पता

कुट्टू का आटा उपवास के दौरान खाया जाने वाला एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। हालांकि, इस समय बाजार में मिलावटी कुट्टू का आटा भी बिक रहा है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मिलावटी कुट्टू के आटे में अनाज के छिलके, चॉक का चूरा और अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप घर पर कुट्टू के आटे की शुद्धता जांच सकते हैं।

#1 कुट्टू के आटे की रंगत पर दें ध्यान कुट्टू के आटे की रंगत पर ध्यान देना जरूरी है। असली कुट्टू का आटा हल्के भूरे रंग का होता है, जबकि मिलावटी कुट्टू के आटे का रंग सफेद या फिर अन्य रंग का हो सकता है। अगर आपको पैकेट से कुट्टू के रंग का नहीं पता चलता है तो बेहतर होगा कि आप उसे खरीदने से बचें। इसके अलावा कुट्टू के आटे की महक पर भी ध्यान दें क्योंकि मिलावटी कुट्टू के आटे में महक नहीं होती है।

#2 पानी में मिलाकर देखें कुट्टू के आटे की शुद्धता जांचने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पानी से भरे गिलास में एक चम्मच कुट्टू का आटा डालें। अगर कुट्टू का आटा पानी में डूब जाता है तो यह असली है, लेकिन अगर यह पानी के ऊपर तैरने लगता है तो समझ जाइए कि यह मिलावटी है। इस तरह आप आसानी से कुट्टू के आटे की शुद्धता जांच सकते हैं।

#3 हाथों पर रगड़ें कई लोग कुट्टू के आटे को हाथों पर रगड़ते हैं ताकि उसकी शुद्धता का पता चल सके। इसके लिए एक चुटकी कुट्टू का आटा अपने हाथों पर रगड़े। अगर यह अच्छे से रगड़ने पर पाउडर में बदल जाता है तो यह असली है, लेकिन अगर यह रगड़ने पर नहीं बदलता है तो समझ जाइए कि यह मिलावटी है। यह तरीका भी काफी असरदार है।