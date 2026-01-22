घर के गमले में आसानी से उगाई जा सकती है हल्दी, जानिए तरीका

हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आमतौर पर हल्दी को खेतों में उगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर के गमले में भी उगाया जा सकता है? जी हां, यह संभव है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर के गमले में हल्दी उगा सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या जरूरी है।

#1 सही मिट्टी का चयन करें हल्दी उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। हल्दी की जड़ें गीली मिट्टी को पसंद करती हैं, इसलिए ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें अच्छी नमी बनी रहे। आप रेत, कीचड़ और गोबर की खाद मिलाकर ऐसी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी में हल्दी के कंद अच्छे से बढ़ते हैं और उनका रंग भी सुनहरा होता है, जो आपके खाने को खास बना सकता है।

#2 हल्दी के बीज कंद चुनें हल्दी के बीज कंद चुनना भी जरूरी है। बाजार से मिलने वाले ताजे हल्दी के टुकड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें पौधों उगाने वाले तत्व होते हैं। इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कुछ दिनों तक सूखा दें ताकि इनमें हल्का सूखापन आ जाए। इससे ये जल्दी अंकुरित होते हैं और उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है।

#3 गमले में कच्ची हल्दी के टुकड़े लगाएं अब सूखे हुए हल्दी के टुकड़ों को गमले में लगाना है। इसके लिए सबसे पहले गमले की मिट्टी को अच्छे से तैयार करें, फिर हल्दी के टुकड़ों को गमले की मिट्टी में हल्का दबाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डालें। ध्यान रखें कि टुकड़े बहुत गहराई तक न लगाएं, इससे पौधे जल्दी उगेंगे और उनकी वृद्धि भी बेहतर होगी।

#4 नियमित पानी दें हल्दी के पौधों को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। दिन में एक बार हल्का छिड़काव करें या शाम के समय पानी दें ताकि मिट्टी गीली रहे लेकिन कीचड़ न बने। इससे पौधे जल्दी उगेंगे और उनकी वृद्धि भी बेहतर होगी।