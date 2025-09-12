घर के बगीचे में मूली उगाना चाहते हैं? जानिए तरीका

मूली एक सेहतमंद सब्जी है, जो सलाद से लेकर परांठों तक कई व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप अपने घर के बगीचे में ताजी मूली उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको मूली उगाने के लिए जरूरी टिप्स और तरीके बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने बगीचे में मूली उगा सकें। सही समय, मिट्टी की तैयारी, बीज बोने का तरीका और देखभाल तक, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा।

#1 सही समय चुनें मूली उगाने के लिए सही समय का चुनाव बहुत जरूरी है। आमतौर पर ठंड और बारिश का मौसम ही मूली उगाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठंड में अक्टूबर से दिसंबर तक और बारिश में जुलाई से सितंबर तक मूली बोई जा सकती है। इस दौरान तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए ताकि मूली अच्छे से बढ़ सके।

#2 मिट्टी की तैयारी करें मूली उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से खोदें और उसमें गोबर खाद मिलाएं ताकि पोषक तत्व बढ़ सकें। इसके बाद थोड़ी मात्रा में रेत डालें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पानी सही तरह से निकल सकेगा। ध्यान रखें कि मिट्टी न बहुत चिकनी हो और न ही बहुत कठोर होनी चाहिए, दोनों ही स्थिति में मूली अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगी।

#3 बीज बोने का तरीका मिट्टी तैयार होने के बाद इसमें बीज बोने का समय आ गया है। इसके लिए छोटे-छोटे गड्ढे करें और हर गड्ढे में 2-3 मूली के बीज डालें। गड्ढों की दूरी एक दूसरे से लगभग 15-20 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बीज डालने के बाद हल्के हाथ से मिट्टी को दबाएं ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं। इसके बाद पानी डालें ताकि बीजों को नमी मिल सके।

#4 नियमित पानी दें मूली के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि पौधों में इतना पानी डालें कि जड़ें तक नमी पहुंच सके, लेकिन ज्यादा गीला न करें क्योंकि इससे जड़ खराब हो सकती है। हर दिन सुबह या शाम एक बार हल्का पानी दें। बारिश के मौसम में खुद ही नमी बनी रहती है इसलिए अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती। सही मात्रा में पानी देने से मूली अच्छी तरह से बढ़ती है।