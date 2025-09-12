कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, कपड़ों का होगा नुकसान

कपड़े धोना एक रोजमर्रा का काम लगता है, लेकिन इसमें कई छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या कपड़ों को अधिक धोने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको कपड़े धोते समय बचना चाहिए ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक नए लगे।

#1 कपड़ों को ज्यादा नहीं निचोड़ें कपड़ों को निचोड़ना आसान लग सकता है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब आप कपड़ों को जोर-जोर से निचोड़ते हैं तो उनके धागे कमजोर हो जाते हैं और वे जल्दी फट सकते हैं या उनका आकार बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप कपड़ों को धोने के बाद उन्हें हल्के हाथों से फैलाकर सुखाने के लिए रख दें। इससे वे जल्दी सूखेंगे और उनका आकार भी सही रहेगा।

#2 गर्म पानी का इस्तेमाल न करें अधिकतर लोग गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी एक गलती है। गर्म पानी से कपड़ों की गंदगी तो निकल जाती है, लेकिन इससे कपड़े जल्दी घिस जाते हैं या उनका रंग उड़ सकता है, खासकर ऊनी और रेशमी कपड़ों पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और केवल बहुत गंदे कपड़ों पर ही हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें।

#3 डिटर्जेंट का अधिक इस्तेमाल न करें डिटर्जेंट का अधिक इस्तेमाल करना भी एक आम गलती है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा डिटर्जेंट डालेंगे उतना अच्छा धोएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिक डिटर्जेंट डालने से कपड़ों पर सफेद दाग पड़ सकते हैं और वे कठोर हो जाते हैं। इससे उनकी कोमलता कम होती है और वे जल्द खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सही मात्रा में डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखें।

#4 अलग-अलग रंगों के कपड़े एकसाथ न धोएं अलग-अलग रंगों के कपड़ों को एक साथ धोना भी गलत है क्योंकि इससे रंग मिल सकते हैं और आपके कपड़े खराब दिख सकते हैं, खासकर नए कपड़ों में यह समस्या अधिक होती है। इसलिए हमेशा सफेद रंग के कपड़ों को अलग धोएं और अन्य रंगों वाले कपड़ों को अलग। इससे आपके सभी कपड़े सही तरीके से धुलेंगे और उनका रंग भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा कपड़ों के धागे भी सुरक्षित रहेंगे।