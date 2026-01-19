घर पर पुदीना उगाने के लिए आजमाएं ये तरीका

पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पुदीने की खेती केवल बड़े खेतों में ही की जा सकती है तो ऐसा नहीं है। आप इसे घर के आंगन या बालकनी में भी आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको आसान तरीके से पुदीने को उगाने का तरीका बताएंगे।

#1 सही मिट्टी का चयन करें पुदीने की खेती के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए बारीक कण वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखना आसान होता है और यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व भी देती है। अगर यह मिट्टी न हो तो आप सामान्य बगीचे की मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी खाद मिलाना न भूलें ताकि पौधे को सभी जरूरी तत्व मिल सकें।

#2 बीज या कटिंग से शुरू करें पुदीने की खेती शुरू करने के लिए आप दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं: बीज बोकर या कटिंग लगाकर। अगर आप बीज से शुरू कर रहे हैं तो पहले उन्हें 24 घंटे पानी में भिगोएं, फिर गमले में बोएं। दूसरी ओर, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो ताजे पत्तेदार टुकड़ों को मिट्टी में गाड़ें और नियमित रूप से पानी दें। दोनों ही तरीकों से पुदीना अच्छे से उगता है, लेकिन कटिंग लगाना थोड़ा आसान होता है।

Advertisement

#3 धूप और पानी का ध्यान रखें पुदीने को बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप और पानी की जरूरत होती है। इसे रोजाना 4-5 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह पड़े। साथ ही इसे नियमित रूप से हल्का पानी देते रहें ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे, लेकिन ज्यादा गीला न हो। ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से जड़ सड़ सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें।

Advertisement