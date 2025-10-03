हरी मटर खाने में पसंद है? ऐसे इसे अपने घर के बगीचे में उगाएं

हरी मटर एक ऐसी सब्जी है, जो सर्दियों के मौसम में आती है और इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। अगर आप घर पर ही ताजे हरे मटर उगाना चाहते हैं तो यह संभव है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर के बगीचे में हरी मटर की खेती कर सकते हैं। इन तरीकों से आप ताजे और स्वादिष्ट हरी मटर प्राप्त कर सकते हैं।

#1 सही जगह का चुनाव हरी मटर को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। हरी मटर को धूप की जरूरत होती है इसलिए अपने बगीचे में ऐसा स्थान चुनें जहां दिनभर धूप रहती हो। इसके अलावा मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कीचड़ रहित और उपजाऊ हो। अगर आपके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप गमलों में भी हरी मटर उगा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि गमलों को धूप वाली जगह पर रखें।

#2 बीज बोने का सही समय हरी मटर के बीज बोने का सही समय बहुत अहम होता है। आमतौर पर सर्दियों के अंत या शुरुआती वसंत में बीज बोना सबसे अच्छा होता है। इससे पौधे को बढ़ने और फल देने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। बीज बोते समय ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो और उसमें पर्याप्त खाद मिलाई गई हो ताकि पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

#3 बीज बोने का तरीका बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे करें, फिर हर गड्ढे में 2-3 बीज डालें। इसके बाद हल्की मिट्टी डालकर पानी दें ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न डालें क्योंकि इससे पौधे का विकास रुक सकता है। बीज बोने के बाद नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे पौधे खराब हो सकते हैं।

#4 पौधों को सहारा दें जैसे-जैसे हरी मटर के पौधे बड़े होते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत होती है ताकि वे टूट न जाएं या झुकें नहीं सकें। इसके लिए आप लकड़ी या लोहे की छड़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें मिट्टी में गाड़कर पौधों के पास रखें। इससे मटर के पौधे सीधा बढ़ेंगे और उनका विकास सही तरीके से होगा। इसके अलावा समय-समय पर पौधों की जांच करते रहें ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा सके।