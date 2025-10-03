कहीं आपने नकली काजू तो नहीं खरीद लिए? इन 5 तरीकों से लगाएं पता

काजू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मेवा है, जो सेहत से जुड़े कई लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, बाजार में असली और नकली काजुओं की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। नकली काजू असल में हानिकारक होते हैं और इनमें रसायन मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली और नकली काजुओं की पहचान कर सकते हैं।

#1 रंग पर ध्यान दें काजू का रंग उसकी गुणवत्ता को दिखाता है। असली काजू हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि नकली काजू अक्सर सफेद या चमकदार होते हैं। अगर काजू का रंग बहुत ही चमकदार है तो यह रसायन से बना हो सकता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए खरीदने से पहले हमेशा काजू के रंग पर ध्यान दें और कोशिश करें कि हल्के भूरे रंग वाले काजू ही खरीदें।

#2 खुशबू सूंघें असली काजू में प्राकृतिक और हल्की खुशबू होती है, जबकि नकली काजू में अक्सर तेज और अप्राकृतिक सुगंध होती है। अगर आप काजू खरीदते समय उसकी खुशबू पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से असली और नकली काजुओं में फर्क कर सकते हैं। नकली काजुओं में रसायन मिलाए जाते हैं, जो उनकी खुशबू को तेज बना देते हैं, जबकि असली काजू की खुशबू बहुत ही हल्की होती है।

#3 आकार और बनावट देखें असली काजू का आकार आमतौर पर एक जैसा होता है और वे आकार में बड़े होते हैं। नकली काजू का आकार अक्सर छोटा और असमान होता है। अगर आप हाथों में काजू लेकर देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आएगा। असली काजू को देखकर ही पता चल जाएगा कि वे प्राकृतिक हैं या नहीं। नकली काजू में रसायन मिलाए जाते हैं, जो उन्हें आकार में छोटा और असमान बना देते हैं।

#4 पानी से जांचें पानी से जांचना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप नकली काजू की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक गिलास पानी लेना होगा और उसमें काजू डालना होगा। अगर काजू पानी में तैरने लगे तो वह नकली है क्योंकि उसमें रसायन मिले होते हैं। असली काजू पानी में नहीं तैरते बल्कि डूब जाते हैं। इस तरीके से आप आसानी से असली और नकली काजुओं में फर्क कर सकते हैं।