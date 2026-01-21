घर के गार्डन में अदरक उगाना चाहते हैं? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो हर रसोई में पाया जाता है। इसका उपयोग चाय, सब्जियों और कई व्यंजनों में होता है। अदरक का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, जैसे कि सर्दी-खांसी से राहत और पाचन क्रिया में सुधार। अगर आप अपने घर में ताजा अदरक उगाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको इसके लिए जरूरी जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी से अदरक उगा सकें।

#1 सही अदरक का चयन करें अदरक उगाने के लिए सही अदरक का चयन करना जरूरी है। बाजार से ऐसा अदरक चुनें, जिसमें नई जड़ें उगाने वाली आंखें (बड्स) हों। अदरक ताजा और स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें कोई छाला या बीमारी का संकेत न हो। अगर संभव हो तो जैविक अदरक का चयन करें क्योंकि इसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम होता है और यह अधिक पौष्टिक होता है।

#2 अदरक को अंकुरित करें अदरक को अंकुरित करने के लिए उसे पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे उसकी त्वचा नरम हो जाएगी और वह मिट्टी में रोपण के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद अदरक को धूप वाली जगह पर रखें ताकि उसकी आंखें विकसित हो सकें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, बस मिट्टी हल्की गीली होनी चाहिए ताकि अदरक में नमी बनी रहे।

#3 मिट्टी तैयार करें अदरक उगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें, जो उपजाऊ और नमी युक्त हो। इसके लिए खाद का उपयोग करें क्योंकि यह पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर तैयार करें ताकि उसमें हवा का संचार भी बना रहे और पौधे जल्दी बढ़ सकें। अगर आपके पास बागवानी के औजार हों तो उनकी मदद से मिट्टी को अच्छे से मिलाएं और तैयार करें।

#4 अदरक को रोपण करें जब अदरक अंकुरित हो जाए तो उसे तैयार की गई मिट्टी में रोपण करें। मिट्टी में गड्ढे खोदें और उसमें अदरक को हल्के दबाव के साथ डालें ताकि उसकी आंखें मिट्टी के संपर्क में आ सकें। ध्यान रखें कि अदरक को ज्यादा गहराई तक न दबाएं, बस हल्का सा दबाएं ताकि वह हवा और नमी दोनों प्राप्त कर सके। इसके बाद मिट्टी पर हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी गीली रहे और अदरक जल्दी बढ़ सके।