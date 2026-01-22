घर के बगीचे में गिलोय का पौधा उगाना चाहते हैं? ऐसे करें शुरूआत

आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में गिलोय का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसे अमृता और गुडुची जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह एक सदाबहार बेल है, जो किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अगर आप अपने घर के बगीचे में गिलोय का पौधा उगाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके लिए जरूरी कदम बताते हैं।

#1 गिलोय के पौधे के लिए सही स्थान चुनें गिलोय के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले सही स्थान चुनना जरूरी है। यह पौधा धूप को पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां रोजाना 5-6 घंटे धूप मिल सके। इसके अलावा गिलोय के पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां हवा का अच्छा संचार हो और वह ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान से दूर हो।

#2 मिट्टी की गुणवत्ता पर दें ध्यान गिलोय का पौधा किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन अच्छी मिट्टी आपके पौधे को बेहतर बढ़ने में मदद करेगी। इसके लिए रेतीली और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आप अपने बगीचे में गोबर की खाद मिलाकर भी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके अलावा गिलोय के पौधे को लगाने से पहले मिट्टी की अम्लीयता का स्तर भी जांच लें।

Advertisement

#3 पानी देने का रखें ध्यान गिलोय के पौधे को अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे रोजाना पानी देने की गलती न करें। इसके लिए सप्ताह में 2 बार हल्का पानी देना पर्याप्त है। इससे आपके पौधे की जड़ें गहरी होंगी और वह मजबूत बनेगा। ध्यान रखें कि पौधे के आस-पास का क्षेत्र गीला न हो क्योंकि अधिक नमी गिलोय के पौधे के लिए हानिकारक हो सकती है।

Advertisement

#4 खाद का करें उपयोग गिलोय के पौधे को पोषित करने के लिए खाद का उपयोग करना जरूरी है। आप प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पौधे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर 2 महीने में एक बार पौधे के आधार पर प्राकृतिक खाद डालें। इससे गिलोय का पौधा अच्छे से विकसित होगा और आपको भरपूर मात्रा में गिलोय मिलेगी। खाद डालने से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और वह तेजी से बढ़ता है।