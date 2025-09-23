घर के बगीचे में खुद से उगाएं शरीफ फल, आसान है तरीका

शरीफा एक पौष्टिक फल है, जिसे हम 'सीताफल' भी कहते हैं। यह स्वाद में मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगर आप अपने घर के बगीचे में खुद से शरीफा उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको इसके लिए जरूरी गार्डनिंग टिप्स देंगे, जिससे आप आसानी से इस फल को उगा सकेंगे और ताजे शरीफे का आनंद ले सकेंगे।

#1 सही मिट्टी का चयन करें शरीफा उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आप बगीचे की मिट्टी में सूखे पत्ते और खाद मिलाकर भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इससे पौधे को पोषण मिलेगा और वह तेजी से बढ़ेगा। सही मिट्टी का चयन करने से पौधे का विकास बेहतर होगा।

#2 बीज बोना शरीफा के बीज बोने के लिए सबसे पहले बीजों को पानी में भिगोएं ताकि वे नर्म हो जाएं। इसके बाद बीजों को 2-3 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके बोएं। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर का अंतर हो ताकि पौधे को फैलने का पूरा मौका मिले। बीज बोने के बाद मिट्टी को हल्का सा दबाएं ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं और हवा का प्रवेश कम हो।

#3 नियमित पानी दें बीज बोने के बाद नियमित रूप से पौधे को पानी दें ताकि मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहे, लेकिन ध्यान रखें कि पानी अधिक न हो क्योंकि इससे पौधा सड़ सकता है। सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है जब सूरज की किरणें तेज नहीं होती हैं। इससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलती है और वह स्वस्थ रहता है। नियमित पानी देने से पौधे की वृद्धि बेहतर होती है और वह अच्छे से विकसित होता है।

#4 धूप का ध्यान रखें शरीफा पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिनभर सूर्य की रोशनी मिल सके। अगर आप इसे घर के अंदर उगा रहे हैं तो रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप जरूरी है। इससे आपके पौधे का विकास सही तरीके से होगा और वह जल्दी बड़े होंगे। ध्यान रखें कि पौधे पर सीधी धूप न पड़े, हल्की धूप ही पर्याप्त होती है।