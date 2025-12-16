आसानी से गमले में उगाएं चेरी टमाटर, अपनाएं ये तरीका

चेरी टमाटर सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन इन्हें बाजार से खरीदने पर ये महंगे पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप इन्हें घर पर ही उगाते हैं तो न केवल आपकी जेब बचती है, बल्कि ताजे और स्वादिष्ट टमाटर भी मिलते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप गमले में चेरी टमाटर आसानी से उगा सकते हैं, जिससे आपके खाने का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ेंगे।

#1 सही मिट्टी का चयन करें चेरी टमाटर उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बागवानी केंद्र से अच्छी खाद वाली मिट्टी खरीदें या घर पर ही जैविक खाद तैयार करें। मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ें स्वस्थ रहें। इसके लिए रेत या पत्तियों को मिलाया जा सकता है। ध्यान रखें कि मिट्टी न तो बहुत गीली हो और न ही बहुत सूखी हो, बल्कि संतुलित हो।

#2 बीज बोने का सही समय चुनें चेरी टमाटर के बीज बोने का सही समय चुनना जरूरी है। इन्हें वसंत ऋतु या शुरुआती गर्मियों में बोना चाहिए जब तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस हो। इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अच्छी फसल मिलती है। अगर आप शुरुआती गर्मियों में बीज बोते हैं तो पौधे को पर्याप्त धूप मिलती है, जो उनकी बढ़त के लिए जरूरी है। इसके अलावा बारिश के बाद मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं।

#3 पर्याप्त धूप दें चेरी टमाटर के पौधों को पर्याप्त धूप देना बहुत जरूरी है। इन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां दिनभर धूप आती रहे, जैसे बालकनी या छत पर। अगर आपके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप पौधों को बाहर लेकर जाएं या फिर पौधों के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाकर उन्हें धूप पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधे पर सीधी धूप पड़े, जिससे वे अच्छे से बढ़ेंगे और फल देंगे।

#4 नियमित पानी दें पौधों को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय हल्का पानी दें। बारिश होने पर पौधों को अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आप स्प्रे बोतल का उपयोग करके भी पौधों पर धीरे-धीरे पानी छिड़क सकते हैं। इससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे।