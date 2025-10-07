त्योहारों पर न दोहराएं ये 5 फैशन से जुड़ी गलतियां, लगेंगी आकर्षक

त्योहारों के दौरान लोग अपने पहनावे और लुक को लेकर काफी सजग रहते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो पूरे लुक को खराब कर सकती हैं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, बल्कि आप अपने खास मौकों पर पूरी तरह से अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी फैशन से जुड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें त्योहारों पर करने से बचना चाहिए।

#1 कपड़ों का गलत रंग चुनना त्योहारों पर कपड़ों का रंग बहुत अहम होता है। अगर आप गलत रंग चुन लेते हैं तो यह आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर त्योहारों का समय गर्मियों में हो तो हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला चुनें क्योंकि ये रंग आपको ठंडक देंगे और ताजगी का अहसास कराएंगे। वहीं सर्दियों के दौरान गहरे रंग जैसे लाल, हरा या काला चुनें क्योंकि ये रंग ठंड से बचाने के साथ स्टाइलिश दिखेंगे।

#2 कपड़े का गलत चयन त्योहारों पर कपड़ों के प्रकार का चयन भी बहुत जरूरी है। अगर आप गलत कपड़ा चुन लेते हैं तो यह आपके पूरे लुक को खराब कर सकता है। उदाहरण के लिए गर्मियों के दौरान हल्के और हवा लगने वाले कपड़े जैसे सूती या लिनन का चयन करें। वहीं सर्दियों में ऊनी या जरीदार कपड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम में रेशमी कपड़े पहनने से बचें क्योंकि वे फिसलन भरे होते हैं।

#3 सही फिटिंग न होना फिटिंग कपड़ों का एक अहम हिस्सा होती है। ढीले या बहुत कसे हुए कपड़े न केवल आपके लुक को बिगाड़ सकते हैं, बल्कि असुविधा भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कद-काठी के हिसाब से फिटिंग वाले कपड़े चुनें। अगर आपको कोई खास पोशाक पसंद है तो उसे सीने या फिट कराने की सलाह दी जाती है ताकि वह आपके शरीर पर अच्छे से जचे। इससे आप पूरे दिन आरामदायक और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

#4 गहनों का गलत मेल होना गहने आपके लुक को पूरा करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर उनका मेल सही नहीं हो तो यह आपके पूरे पहनावे को बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप भारी कढ़ाई वाले सूट पहन रही हैं तो हल्के गहने पहनें ताकि संतुलन बना रहे, वहीं अगर आप हल्के वजन की साड़ी पहन रही हैं तो भारी गहने अच्छे लगेंगे। इसके अलावा अगर आपका लुक बहुत ज्यादा बनावटी लगे तो साधारण गहने पहनें।