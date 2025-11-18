बालकनी में एक गमले में बीजों से उगाएं करेला, आसान है तरीका

करेला एक ऐसी सब्जी है, जो स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके कई सेहत से जुड़े फायदे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे उगाना मुश्किल काम है तो ऐसा नहीं है। सही तरीके से बीजों से करेला उगाना बहुत आसान है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी बालकनी में आसानी से करेला उगा सकते हैं।

#1 सही समय चुनें करेला उगाने के लिए सबसे पहले सही समय का चयन करना जरूरी है। सर्दियों का मौसम करेला उगाने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस दौरान तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रहता है। अगर आप अपने करेलों को जल्दी और अच्छे से उगाना चाहते हैं तो सर्दियों में ही बीज बोएं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में भी करेला उगाने का अच्छा समय होता है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी अधिक देना होता है।

#2 बीजों की तैयारी करें करेला के बीजों को बोने से पहले उनकी तैयारी करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले बीजों को पानी में भिगोएं। इससे वे जल्दी अंकुरित होते हैं। आप चाहें तो बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख सकते हैं। इसके बाद बीजों को धूप में सुखाएं ताकि वे सूख जाएं और उनमें फफूंदी न लगे। इस प्रक्रिया से बीजों की गुणवत्ता बनी रहती है और वे बेहतर तरीके से अंकुरित होते हैं।

#3 मिट्टी का चयन करें करेला उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हल्की और मुलायम मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें रेत, गीली मिट्टी और गोबर की खाद मिलानी चाहिए ताकि मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर हो और पानी को अच्छे से सोख सके। अगर आपके पास यह मिट्टी नहीं है तो आप बाजार से खरीदी हुई मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह प्राकृतिक हो।

#4 पौधों की देखभाल करें जब आपके करेलों के पौधे उग जाएं तो उनकी नियमित देखभाल करें। इन्हें रोजाना पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी न हो क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। सप्ताह में एक बार जैविक खाद डालें ताकि पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इसके अलावा समय-समय पर पौधों की पत्तियों को जांचें और अगर किसी पर कीड़ा लगा हो तो उसे तुरंत हटाएं।