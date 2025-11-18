बच्चों के साथ इन 5 आध्यात्मिक जगहों की यात्रा करें, जीवनभर रहेगी यादगार 

अगर आप अपने बच्चों के साथ आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकती हैं। इन जगहों पर जाकर न सिर्फ आपके बच्चे धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि उन्हें शांति और सुकून भी मिलेगा। आइए आज हम आपको पांच ऐसी आध्यात्मिक जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं।

#1 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है, जो योग और आध्यात्मिकता के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां आप बच्चों को गंगा आरती, लक्ष्मण झूला और तपोवन आश्रम जैसी जगहों का अनुभव करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां नदी में तैराकी, झूलों पर झूलना और शिविर में रुकने जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहां आप बच्चों को बनारसी साड़ी, पान, लस्सी और बनारसी पान का स्वाद चखवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और सारनाथ जैसी जगहों पर भी जा सकते हैं।

#3 अमृतसर पंजाब में स्थित अमृतसर सिख धर्म के प्रमुख गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित एक शहर है। यह शहर अपने स्वर्ण मंदिर के कारण दुनियाभर में मशहूर है। स्वर्ण मंदिर के अलावा अमृतसर में जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर और गुरु का तालाब जैसी जगहें भी हैं, जो बच्चों को आकर्षित कर सकती हैं। यहां की यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है।

#4 तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक है। यहां हर साल लाखों भक्त आते हैं। तिरुपति में आप बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित करा सकते हैं। यहां की यात्रा आपके बच्चों को भारतीय संस्कृति और धर्म की गहरी समझ प्रदान करेगी। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको आकर्षित करेगी।