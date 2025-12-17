पिस्ता खाना है फायदेमंद, लेकिन भूल से भी न करें ये 5 गलतियां

पिस्ता एक ऐसा सूखा मेवा है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और जरूरी तत्व होते हैं। हालांकि, पिस्ता खाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे इसके स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानकर आप अपने पिस्ता खाने के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं और इसके सभी लाभों का पूरा आनंद ले सकते हैं।

#1 ज्यादा पिस्ता खाना ज्यादा पिस्ता खाना एक बड़ी गलती हो सकती है। पिस्ता में कैलोरी और चर्बी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। दिन में 20-25 ग्राम पिस्ता खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं, लेकिन अधिक खाने से वजन बढ़ सकता है और पाचन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही पिस्ता का सेवन करें।

#2 नमक वाले पिस्ता का सेवन करना बाजार में मिलने वाले कई पिस्ते नमकीन होते हैं, जिन्हें खाने से शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नमक वाले पिस्ता खाने से बचना चाहिए। अगर आपको पिस्ता खाना है तो बिना नमक वाले पिस्ते ही खरीदें और घर पर ही उनका सेवन करें। इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं।

#3 भुने हुए पिस्ता खाना भुने हुए पिस्ते खाने से उनका प्राकृतिक स्वाद खो जाता है और उनमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। भूनने से पिस्ते का तेल बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा कच्चे और बिना छिले हुए पिस्ते ही खाएं। इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं।

#4 लंबे समय तक पिस्ता रखना लंबे समय तक पिस्ता रखने से उनमें नमी आ जाती है, जिससे फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है। फफूंद लगे हुए पिस्ते खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पिस्ते खरीदने के बाद उन्हें अच्छे से बंद डिब्बे में रखें और जल्द ही उनका सेवन करें। बेहतर होगा कि आप हफ्तेभर की जरूरत भर ही पिस्ता खरीदें ताकि वे ताजे रहें और उनका पोषण मूल्य भी बना रहे।