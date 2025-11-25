काले कपड़े पर सफेद दाग लग जाएं तो इन रसोई की सामग्रियों का करें इस्तेमाल

काले कपड़े पर सफेद दाग लग जाना एक आम समस्या है। ये दाग अक्सर पानी या साबुन के अवशेषों के कारण होते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ रसोई की सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इन सामग्रियों की मदद से आप अपने काले कपड़ों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। आइए इन रसोई की सामग्रियों के बारे में जानते हैं, जिनसे सफेद दाग हटाए जा सकते हैं।

#1 नींबू का रस नींबू का रस एक प्राकृतिक उपाय है, जो सफेद दागों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए नींबू के रस को पानी में मिलाकर उसमें दाग वाले कपड़े को कुछ मिनट भिगो दें, फिर इसे सामान्य तरीके से धो लें। नींबू का रस न केवल दागों को हटाता है बल्कि कपड़े की चमक भी बढ़ाता है और उसे ताजा महसूस कराता है। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है और किसी रसायन का उपयोग नहीं करता।

#2 सिरका सिरका एक और कारगर घरेलू तरीका है, जो सफेद दागों को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका मिलाएं और दाग वाले कपड़े को इसमें 30 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। सिरका न केवल दागों को हटाता है बल्कि कपड़े की रंगत को भी बरकरार रखता है और उसे नया जैसा बनाता है। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है।

#3 बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा एक शक्तिशाली सफाई का उपाय है, जो सफेद दागों को आसानी से हटाता है। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ब्रश से रगड़कर धो लें। बेकिंग सोडा न केवल दागों को हटाता है बल्कि कपड़ों की गंदगी और बदबू भी दूर करता है। यह तरीका प्राकृतिक है और किसी रसायन का उपयोग नहीं करता, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल भी बनता है।