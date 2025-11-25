सिरदर्द के अलावा ये 5 संकेत कर सकते हैं ब्रेन कैंसर की ओर इशारा

ब्रेन कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग सिरदर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार सिरदर्द ही सामान्य हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो ब्रेन कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज करने से स्थिति बिगड़ सकती है। इन संकेतों पर ध्यान देकर आप समय पर उचित उपचार ले सकते हैं।

#1 मतली और उल्टी आना मतली और उल्टी आना ब्रेन कैंसर के शुरूआती लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको बिना किसी कारण के बार-बार मतली या उल्टी आती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपके दिमाग का एक खास हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और हार्मोन उत्पादन को नियंत्रित करता है। अगर यह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इससे मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

#2 याददाश्त और सोचने में दिक्कत अगर आपको याद रखने, सोचने या समझने में दिक्कत हो रही है तो यह भी ब्रेन कैंसर का एक संकेत हो सकता है। यह संकेत दिखाता है कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको बार-बार भूलने, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी या चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज कराने से बीमारी का पता जल्दी चल सकता है और सही उपचार मिल सकता है।

#3 मांसपेशियों में कमजोरी अगर आपको अचानक मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपके दिमाग का एक विशेष हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जो हाथों, पैरों और चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। अगर यह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इससे हाथ-पैरों में कमजोरी या सुन्नपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जल्दी इलाज हो सके।

#4 अचानक दृष्टि समस्याएं अगर आपको अचानक देखने में परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी ब्रेन कैंसर का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आपको धुंधला दिखाई देना, आंखों के सामने अंधेरा छाना या देखने में कोई अन्य दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन संकेतों को नजरअंदाज करने से स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए समय पर उचित उपचार लेना जरूरी है ताकि बीमारी का पता जल्दी चल सके।