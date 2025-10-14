बाजार से शरीफा खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

शरीफा एक पौष्टिक फल है, जो मिठास और स्वाद से भरा होता है। इसे सीताफल भी कहा जाता है। इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि, सही समय पर और सही तरीके से शरीफा खरीदना जरूरी है ताकि यह पका हुआ और मीठा मिले। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप आसानी से पका और मीठा शरीफा खरीद सकते हैं। यहां जानिए शरीफा खरीदते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 रंग पर दें ध्यान शरीफा का रंग उसके पकने का संकेत देता है। पके हुए शरीफे का रंग हल्का हरा से लेकर हल्का पीला होता है। अगर शरीफा हरा है तो वह अभी पकने वाला है और उसे कुछ दिनों तक रखने की जरूरत होती है, वहीं अगर शरीफा पीला या भूरे रंग का है तो वह पका हुआ होता है और उसे तुरंत खा लेना चाहिए। इस तरह आप सही और पका हुआ शरीफा चुन सकते हैं।

#2 छूकर जांचें शरीफा को छूकर जांचना भी एक अच्छा तरीका है। पके हुए शरीफे नरम होते हैं, जबकि कच्चे और कम पके हुए शरीफे सख्त होते हैं। अगर आपको किसी शरीफे में नर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है। इसके अलावा अगर किसी शरीफे पर काले धब्बे या छेद हो रहे हों तो उसे न खरीदें क्योंकि यह खराब हो सकता है। इस तरह आप सही और ताजा शरीफा चुन सकते हैं।

#3 खुशबू पर ध्यान दें पके हुए शरीफे से मीठी और सुगंधित खुशबू आती है, जबकि कच्चे और कम पके हुए शरीफे से कोई खास खुशबू नहीं आती। जब आप बाजार जाएं तो किसी भी शरीफे को सूंघकर देखें। अगर आपको मीठी खुशबू आ रही है तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है। इसके अलावा कच्चे और कम पके हुए शरीफे से कोई खास खुशबू नहीं आती इसलिए अगर आपको कोई खास खुशबू न मिले तो वह कच्चा हो सकता है।