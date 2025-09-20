LOADING...
घर पर आसानी से की जा सकती है हाथ और पैरों की वैक्स, अपनाएं ये तरीका

लेखन अंजली
Sep 20, 2025
11:39 am
हाथ और पैरों के अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग एक अच्छा तरीका है। इससे त्वचा चिकनी और साफ रहती है। अगर आप पहली बार वैक्सिंग करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करें, फिर वैक्सिंग के लिए जरूरी सामान का इस्तेमाल करें। इसके बाद त्वचा की देखभाल करें। इस लेख में हम आपको हाथ-पैरों की वैक्सिंग करने का तरीका बताएंगे।

#1

वैक्सिंग के सामान का चयन करें

हाथ-पैरों की वैक्सिंग के लिए सही सामान का चयन करना बहुत जरूरी है। बाजार में कई प्रकार की वैक्सिंग सामग्री मिलती हैं, जिनमें गर्म और ठंडी वैक्स होती हैं। गर्म वैक्स अधिक प्रभावी होती है क्योंकि यह बालों को जड़ से निकालती है, जबकि ठंडी वैक्स कम असरदार होती है। अगर आप पहली बार वैक्सिंग कर रहे हैं तो ठंडी वैक्स का इस्तेमाल करें क्योंकि यह कम दर्द देती है।

#2

त्वचा को तैयार करें

वैक्सिंग से पहले त्वचा को अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की धूल-मिट्टी नहीं रह जाएं। इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद त्वचा को सुखाने के लिए तौलिए का उपयोग करें। इससे वैक्सिंग प्रक्रिया के दौरान चिपचिपाहट नहीं होगी और वैक्सिंग उत्पाद अच्छी तरह से त्वचा पर लग सकेंगे। साफ-सफाई से त्वचा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी।

#3

वैक्सिंग प्रक्रिया शुरू करें

वैक्सिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले वैक्सिंग उत्पाद को हल्का गर्म करें ताकि वह आसानी से फैल सके। इसके लिए आप माइक्रोवेव या गैस स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वैक्सिंग उत्पाद को धीरे-धीरे हाथों या स्पैटुला की मदद से उन हिस्सों पर लगाएं जहां से बाल हटाने हैं। ध्यान रखें कि वैक्सिंग उत्पाद को बालों की दिशा के विपरीत लगाना चाहिए ताकि बाल अच्छे से निकल सकें और प्रक्रिया कम दर्दनाक हो।

#4

वैक्स हटाने का तरीका

वैक्सिंग उत्पाद लगाने के बाद उसे ठंडे पानी से ठंडा करें ताकि वैक्स सेट हो जाए। इसके बाद स्पैटुला या हाथों की मदद से वैक्स को धीरे-धीरे हटाएं। ध्यान रखें कि वैक्स हटाने के दौरान त्वचा को खींचें नहीं बल्कि धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें। इससे दर्द कम होगा और बाल जड़ से निकलेंगे। अगर कुछ बाल रह जाएं तो उन्हें चिमटी की मदद से निकाल सकते हैं।

#5

बाद में मॉइस्चराइजर लगाएं

वैक्सिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्वचा को ठंडा रखने के लिए बर्फ रगड़ सकते हैं या ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाएं ताकि त्वचा मुलायम बने रहे। इससे आपकी त्वचा न केवल साफ-सुथरी रहेगी बल्कि मुलायम भी महसूस होगी। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से घर पर ही हाथ-पैर की वैक्सिंग कर सकते हैं।