त्योहारों के समय दीवारों को सजाने के लिए आजमाएं ये तरीके, लगेगा बहुत सुंदर

त्योहारों के समय लोग अपने घर को सजाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और दीवारों की सजावट पर खास ध्यान दिया जाता है। दीवारों को सजाने के लिए आप कई पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर की दीवारों को त्योहारों के समय खूबसूरत बना सकते हैं। आइए इन सजावट के तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 रंग-बिरंगे रंगों का करें इस्तेमाल त्योहारों के समय दीवारों को सजाने के लिए सबसे पहले सही रंग चुनें। आप हल्के पीले, नारंगी या हरे रंगों का चयन कर सकते हैं, जो त्योहारों की खुशबू और उमंग को बढ़ाते हैं। इन रंगों से आपका घर रोशन और खुशहाल लगेगा। अगर आप दीवारों पर कोई खास डिजाइन नहीं करना चाहते तो बस एक ही रंग से पेंट कर दें। इससे घर की दीवारें साफ-सुथरी और आकर्षक दिखेंगी।

#2 फूलों की माला लगाएं फूलों की मालाएं भारतीय त्योहारों का अहम हिस्सा होती हैं और इन्हें दीवारों पर लगाने से आपका घर बेहद खूबसूरत दिखेगा। आप अलग-अलग प्रकार के फूलों की मालाएं जैसे गेंदे, चमेली, गुलाब आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मालाओं को आप अपने प्रवेश द्वार, बैठक कक्ष या पूजा घर के पास लगा सकते हैं। इससे न केवल आपका घर आकर्षक लगेगा बल्कि त्योहारों की खुशबू से भी महक उठेगा।

#3 दीवार पर लटकने वाली सजावटी चीजों का करें इस्तेमाल दीवार पर लटकने वाली सजावटी चीजे आजकल बहुत चलन में हैं, जिन्हें आप अपने बैठक कक्ष या सोने के कमरे की दीवारों पर लगा सकते हैं। ये न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि उपयोगी भी होते हैं। आप इनमें अपने छोटे-मोटे सामान रख सकते हैं जैसे चाबियां, छोटे फोटो फ्रेम आदि। इसके अलावा आप इनमें सूखे हुए फूल भी रख सकते हैं, जिससे आपका घर और भी खूबसूरत दिखेगा।