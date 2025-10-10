दिवाली पर पालतू कुत्ते को रंगोली के रंगों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

दिवाली पर कई लोग अपने घर के आंगन में तरह-तरह की रंगोली बनाते हैं, लेकिन इन रंगों में मौजूद रसायन कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल, कुत्ते रंगोली के रंगों को सूंघने के लिए अपने नाक को जमीन पर रगड़ते हैं और अगर उन्हें इनसे कुछ हो गया तो उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली पर अपने कुत्ते को रंगोली के रंगों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

#1 रंगोली के रंगों का चयन करते समय बरतें सावधानियां रंगोली के रंगों का चयन करते समय सावधानी बरतें। कई रंगोली के रंग ऐसे होते हैं, जो कुत्तों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे रंगों का ही इस्तेमाल करें, जो कुत्तों के लिए सुरक्षित हों। उदाहरण के लिए प्राकृतिक रंगोली के रंग जैसे हल्दी, चावल, फूल, कुमकुम आदि कुत्तों के लिए सुरक्षित होते हैं, इसलिए इनका ही इस्तेमाल करें।

#2 रंगोली बनाते समय कुत्ते को घर से बाहर रखें अगर आप पालतू कुत्ते के साथ रंगोली बनाने जा रहे हैं तो उसे पहले ही घर से बाहर रख दें। इससे वह रंगोली के रंगों को नहीं देखेगा और न ही उनका स्वाद चखेगा। आप चाहें तो उसे किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका कुत्ता किसी अनजान व्यक्ति के पास न रहे क्योंकि इसके कारण वह असहज महसूस कर सकता है।

#3 रंगोली के रंगों को रखें दूर अगर आपके पास पालतू कुत्ता नहीं है तो दिवाली पर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से पेश आएं, खासतौर से जब पड़ोसी के घर में पालतू कुत्ते या अन्य जानवर हों तो उनसे रंगोली के रंगों को लेकर बात करें और उनसे कहें कि वे अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें और रंगोली के रंगों से दूर रखें। ऐसा करने से आपके पालतू जानवरों को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा।