साधारण सी टेबल को आकर्षक बना सकती हैं ये 5 चीजें, जरूर आजमाएं

घर में टेबल का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे खाना, बैठना और काम करना। ऐसे में इसकी सजावट भी होनी चाहिए। अगर आप अपने घर की टेबल को आकर्षक और खास बनाना चाहते हैं तो कुछ सरल और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी साधारण सी टेबल को भी सुंदर बना सकते हैं। यहां जानिए टेबल को सजाने के तरीके।

#1 फूलों की सजावट करें फूल हमेशा से ही सजावट का अहम हिस्सा रहे हैं। आप अपनी टेबल पर एक छोटा सा फूलदान रख सकते हैं, जिसमें ताजे फूल रखें। इससे न केवल आपकी टेबल सुंदर दिखेगी बल्कि कमरे में ताजगी भी आएगी। अगर आपको ताजे फूल नहीं मिलते तो आप नकली फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ही खूबसूरत आते हैं। इससे आपकी टेबल की सजावट में चार चांद लग जाएंगे।

#2 रंग-बिरंगे कपड़े का उपयोग करें एक रंगीन टेबलक्लॉथ आपकी टेबल को नया रूप दे सकता है। इसमें आप अलग-अलग रंगों और डिजाइनों का चुनाव कर सकते हैं, जो आपके कमरे के बाकी हिस्सों से मेल खाता हो। इसके अलावा आप टेबल पर रंग-बिरंगे नैपकिन भी रख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इससे आपकी टेबल की सजावट में नयापन आएगा और आपका कमरा भी ज्यादा चमकदार और खुशबूदार लगेगा।

#3 सजावटी सामान रखें आपकी टेबल पर छोटे-छोटे सजावटी सामान जैसे कि मूर्तियां, किताबें या फोटो फ्रेम्स भी अच्छे लगते हैं। इन सामानों को इस तरह रखें कि देखने में अच्छा लगे और जगह भी कम घिरे। आप चाहें तो इन सामानों की मदद से अपनी व्यक्तिगत रुचियों और शौकों को भी दर्शा सकते हैं। इससे आपकी टेबल की सजावट में नयापन आएगा और आपके कमरे का माहौल भी बदल जाएगा।

#4 मोमबत्तियों का इस्तेमाल करें अगर आप रात को रोशनी पसंद करते हैं तो एक सुगंधित मोमबत्ती आपकी टेबल की शोभा बढ़ा सकती है। यह न केवल देखने में अच्छी लगेगी बल्कि रात में रोशनी भी देगी। मोमबत्ती की रोशनी आपके कमरे में एक अच्छा माहौल बना देगी, जिससे आपका कमरा ज्यादा आकर्षक लगेगा। आप चाहें तो अलग-अलग डिजाइनों और रंगों की मोमबत्तियों का चुनाव कर सकते हैं, जो आपके कमरे के बाकी हिस्सों से मेल खाती हो।