चांदी के गहनों की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसानी से हो जाएगें चमकदार

चांदी के गहने बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें कालापन आ जाता है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ आसान और कारगर तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपके चांदी के गहने नए जैसे चमकेंगे, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ेगी। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने चांदी के गहनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा और पानी का घोल बनाएं चांदी के गहनों को साफ करने का बहुत आसान तरीका है बेकिंग सोडा और पानी का घोल बनाना। इसके लिए एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चांदी के गहने पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें, फिर इसे साफ पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गहने चमकदार बन जाएंगे और उनका कालापन भी दूर हो जाएगा।

#2 टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल टूथपेस्ट भी चांदी के गहनों की सफाई के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक छोटी मात्रा में पेस्ट लें और उसे अपने गहने पर लगाकर ब्रश करें, फिर गहने को ठंडे पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका न केवल आपके गहनों को साफ करेगा बल्कि उन्हें नया जैसा भी बनाएगा। ध्यान रखें कि पेस्ट में कोई रंगीन तत्व नहीं होना चाहिए ताकि गहनों पर कोई दाग न पड़े।

#3 रबिंग अल्कोहल का करें उपयोग अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल हो तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक कपड़े पर थोड़ा रबिंग अल्कोहल डालकर उसे अपने गहने पर रगड़ें, फिर गहने को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके चांदी के गहने तुरंत चमकदार हो जाएंगे और उनका कालापन भी दूर हो जाएगा। यह तरीका बहुत ही सरल और कारगर है, जिससे आपके गहनों की चमक बरकरार रहेगी।

#4 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस भी चांदी के गहनों की सफाई के लिए अच्छा होता है। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस निकालें और उसे अपने गहने पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर गहने को ठंडे पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका न केवल आपके गहनों को साफ करेगा बल्कि उन्हें नया जैसा भी बनाएगा। ध्यान रखें कि नींबू का रस सीधे न लगाएं, बल्कि उसे पानी में मिलाकर उपयोग करें।