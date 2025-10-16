घर के स्लाइडिंग डोर को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

स्लाइडिंग डोर न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि यह सुरक्षा और सुविधा भी देते हैं। समय के साथ इन पर धूल और गंदगी जम जाती है, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने स्लाइडिंग डोर को साफ कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 मुलायम कपड़े से करें साफ स्लाइडिंग डोर की सफाई के लिए आप एक मुलायम कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन पानी में भिगोकर स्लाइडिंग डोर की सतह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे धूल और गंदगी आसानी से हट जाएगी और स्लाइडिंग डोर चमकदार बना रहेगा। ध्यान रखें कि साबुन का घोल ज्यादा गाढ़ा न हो, जिससे स्लाइडिंग डोर खराब न हो और इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा ज्यादा सही रहता है।

#2 मुलायम ब्रश का उपयोग करें कभी-कभी स्लाइडिंग डोर के कोनों और किनारों में गहरी धूल जमा हो जाती है, जिसे सिर्फ कपड़े से साफ करना मुश्किल होता है। ऐसे में आप एक मुलायम ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल धूल को हटाएगा बल्कि स्लाइडिंग डोर की सतह को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ब्रश से झाड़ते समय हल्के हाथों से काम करें ताकि स्लाइडिंग डोर की चमक खराब न हो।

#3 सिरके और पानी का घोल बनाएं सफेद सिरका और पानी का घोल भी आसानी से खुलने वाले स्लाइडिंग डोर की सफाई के लिए बहुत असरदार होता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर उसे स्लाइडिंग डोर पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लें। यह घोल न केवल गंदगी हटाता है बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करता है और स्लाइडिंग डोर की चमक को बनाए रखता है।

#4 तेल लगाएं स्लाइडिंग डोर की कुंडियों और रोलर्स को सही तरीके से काम करने के लिए तेल लगाना जरूरी होता है। इसके लिए आप मशीन ऑयल या फिर किसी हल्के तेल का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में कुंडियों और रोलर्स पर तेल डालें ताकि वे चिकने रहें और आसानी से खुलें-बंद हों। ध्यान रखें कि ज्यादा तेल न डालें क्योंकि इससे गंदगी जमा हो सकती है।